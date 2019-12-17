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В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов
17 декабрь 2019 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Орджоникидзевском и Чкаловском районах муниципалитета.
«Согласно постановлению градоначальника, на территории Орджоникидзевского района отмечено имя выдающегося ученого в области точной механики, главного конструктора Свердловского машиностроительного конструкторского бюро «Новатор», дважды Героя Социалистического труда Льва Люльева. Появится новая улица его имени на территории в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесопарка. Ранее на проектных планах строителей эта улица именовалась как «Меридиональная 1», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Другое постановление главы Екатеринбурга касается присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Чкаловском районе столицы Урала.
«Здесь в границах территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская кольцевая автодорога — железная дорога — автомобильная дорога «Станция Сысерть — поселок Полевой — железная дорога», появится улица Профессионалов. Помимо новой улицы, в этих же границах получили свое наименование и другие объекты улично-дорожной сети: проезд 1-й ЕКАД Южный; проезд 2-й ЕКАД Южный; проезд 3-й ЕКАД Южный; проезд 4-й ЕКАД Южный; проезд 5-й ЕКАД Южный; проезд 6-й ЕКАД Южный; проезд 7-й ЕКАД Южный», — говорится на сайте муниципалитета.
«Согласно постановлению градоначальника, на территории Орджоникидзевского района отмечено имя выдающегося ученого в области точной механики, главного конструктора Свердловского машиностроительного конструкторского бюро «Новатор», дважды Героя Социалистического труда Льва Люльева. Появится новая улица его имени на территории в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесопарка. Ранее на проектных планах строителей эта улица именовалась как «Меридиональная 1», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Другое постановление главы Екатеринбурга касается присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Чкаловском районе столицы Урала.
«Здесь в границах территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская кольцевая автодорога — железная дорога — автомобильная дорога «Станция Сысерть — поселок Полевой — железная дорога», появится улица Профессионалов. Помимо новой улицы, в этих же границах получили свое наименование и другие объекты улично-дорожной сети: проезд 1-й ЕКАД Южный; проезд 2-й ЕКАД Южный; проезд 3-й ЕКАД Южный; проезд 4-й ЕКАД Южный; проезд 5-й ЕКАД Южный; проезд 6-й ЕКАД Южный; проезд 7-й ЕКАД Южный», — говорится на сайте муниципалитета.
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