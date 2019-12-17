Новости дня

В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Орджоникидзевском и Чкаловском районах муниципалитета.



«Согласно постановлению градоначальника, на территории Орджоникидзевского района отмечено имя выдающегося ученого в области точной механики, главного конструктора Свердловского машиностроительного конструкторского бюро «Новатор», дважды Героя Социалистического труда Льва Люльева. Появится новая улица его имени на территории в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесопарка. Ранее на проектных планах строителей эта улица именовалась как «Меридиональная 1», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Другое постановление главы Екатеринбурга касается присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Чкаловском районе столицы Урала.



«Здесь в границах территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская кольцевая автодорога — железная дорога — автомобильная дорога «Станция Сысерть — поселок Полевой — железная дорога», появится улица Профессионалов. Помимо новой улицы, в этих же границах получили свое наименование и другие объекты улично-дорожной сети: проезд 1-й ЕКАД Южный; проезд 2-й ЕКАД Южный; проезд 3-й ЕКАД Южный; проезд 4-й ЕКАД Южный; проезд 5-й ЕКАД Южный; проезд 6-й ЕКАД Южный; проезд 7-й ЕКАД Южный», — говорится на сайте муниципалитета.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:27</span><br /><strong>В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в Орджоникидзевском и Чкаловском районах муниципалитета. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092127-v-ekaterinburge-poyavyatsya-ulicy-lva-lyuleva-i-professionalov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: