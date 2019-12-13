ЖК «Близкий» возглавил рейтинг новостроек Екатеринбурга

Изображение с сайта ingraficon.ru

Аналитический портал Ingraficon по итогам ноября составил ежемесячный рейтинг самых востребованных новостроек Екатеринбурга. Первое место в рейтинге занял жилой комплекс «Близкий» от АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». В настоящее время этот квартал активно застраивается, первые дома квартала уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются. Второе место занял ЖК «Аксиома» от застройщика «НКС Девелопмент», который также расположен в Академическом районе. На третьем месте — ЖК «Солнечный» от «Форум-групп».Согласно рейтингу, наиболее востребованным среди покупателей квартир стал Академический район (21% от общего количества заявок на приобретение квартир). Большой интерес к этой территории обусловлен высокой динамикой ее развития. Это одно из перспективных направлений развития Екатеринбурга, крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения территории. В этом году район отмечает юбилей: ровно 10 лет назад — в 2009 году — был введен в эксплуатацию первый комплекс домов Академического. За это время на юго-западе города вырос современный район, который в скором времени станет восьмой административной городской единицей. Ранее соответствующую инициативу одобрили депутаты Екатеринбургской городской думы.Отметим, что в этом году создатели Академического района получили премию Татищева и де Геннина. В список лауреатов попали президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Вениамин Голубицкий, члены совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев и Виктор Маслаков, директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Нина Согрина и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Владимир Черкашин.ЖК «Близкий», который занял первое место в рейтинге, располагается в центральной части Академического. Давая ему название, застройщик обратил внимание как на удобное расположение — близость важных социальных объектов, возможность оперативно добраться до других районов города, так и особую доверительную и теплую атмосферу Академического, где живут близкие по духу люди. В квартале планируется строительство восьми блоков домов переменной этажности от 5 до 24 этажей.Застройщик последовательно реализует комплексный подход к освоению территории, и квартал «Близкий» пополнит развитую социальную и коммерческую инфраструктуру Академического новыми объектами. Здесь разместится школа на 1 тыс. 200 мест со стадионом (которая находится в активной стадии строительства), два детских сада (один из которых вводится в эксплуатацию уже в 2019 году), велодорожки, прогулочные зоны и площадки для отдыха — все это для жителей будет в шаговой доступности. За покупками можно направиться в ТЦ «Лента», который расположен рядом, дополнительно новые коммерческие объекты разместятся в торговой галерее квартала. Также, следуя единым стандартам, на территории «Близкого» будут установлены видеокамеры, что позволит службе безопасности в круглосуточном режиме следить за ситуацией в районе.В то же время в обустройстве квартала «Близкий» застройщик разработал серию концептуальных решений, которые позволяют вывести комфорт семейного проживания на качественно новый уровень. В частности, речь идет о набережной в центре квартала. Академический — один из немногих районов Екатеринбурга, где природные объекты стали частью архитектурных решений. Набережная, находящаяся в центре квартала, свяжет его с будущим административным центром района и Преображенским парком.Еще одно преимущество квартала — дворы без машин. Просторные дворы квартала не предусматривают движения автомобилей, а друзей и гостей здесь всегда рады видеть. Это близко культуре и стилю жизни Академического. При этом в жилом комплексе расширяются возможности для хранения автомобилей. В квартале строятся подземные паркинги и многоуровневые парковки, где планируется установка моек KARCHER. Дополнительно предусмотрены гостевые парковки.В жилом квартале устанавливают спортивное и детское оборудование премиум-сегмента. Среди оборудования, которое устанавливает застройщик, — детские игровые комплексы KOMPAN. Оригинальные конструкции максимально безопасны, позволяют детям весело играть и развивать важные физические навыки. Также во дворах размещаются баскетбольные и workout-площадки и удобные зоны отдыха для взрослых.В домах устанавливаются лифты одного из ведущих мировых производителей Kleeman. Оборудование отличают безопасность и комфорт для пассажиров, плавность хода, практически полное отсутствие вибрации и хорошая вентиляция. Лифтовое оборудование для оснащения жилых объектов Академического района произведено в ЕС, сертифицировано и соответствует европейским стандартам качества и безопасности.В квартале «Близкий» представлена максимально полная квартирография: здесь можно выбрать квартиру площадью от 25 до 150 кв. м. Впервые в Академическом районе представлены двухуровневые квартиры со вторым светом и отдельным входом с улицы.Независимо от метража все квартиры продуманы: хорошие площади, правильная геометрия комнат, позволяющая рационально организовать пространство, и максимум естественного освещения. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и необходимой сантехникой, что позволяет заехать сразу после оформления документов.