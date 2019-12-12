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МЭР прогнозирует снижение в I квартале 2020 года годовой инфляции ниже 2,5%

УрБК, Москва, 12.12.2019. В I квартале 2020 года годовая инфляция в России может опуститься до 2,5% или даже ниже. Об этом в четверг, 12 декабря 2019 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с Ассоциацией европейского бизнеса.



По его словам, это связано со слабым совокупным спросом, включая продажи товаров длительного пользования, в том числе автомобилей, а также «вялую ситуацию на рынке труда».



«У нас инфляция на конец 2019 года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3 до 3,1%. Упадет до 2,5% и даже, может быть, ниже в I квартале следующего года», — цитирует ТАСС сегодняшнее заявление Максима Орешкина.



Кроме того, глава Минэкономразвития добавил, что видит реакцию Центробанка России, который напрямую отвечает за достижение инфляции целевых значений, поэтому «он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями».



«Пока видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования», — заявил Максим Орешкин, добавив, что ждет «соответствующей реакции от регулятора».

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