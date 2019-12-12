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Горняки шахты «Распадская» досрочно выполнили годовой план, добыв 6,5 млн тонн угля
12 декабрь 2019 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Горняки шахты «Распадская» досрочно выполнили годовой план, добыв 6,5 млн т угля. С производственным достижением коллектив шахты поздравили руководители Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа).
Как сообщает пресс-служба компании, в 2019 году на шахте «Распадская» в работе были три угольных пласта, добычу угля вели три очистные бригады. Ежемесячно предприятие выдает на-гора до 750 тыс. т угля. Для эффективной добычи и подготовки горных выработок в этом году на шахту поступили четыре новых высокопроизводительных добычных и проходческих комбайна ведущих мировых производителей.
На шахте «Распадская» активно внедряются IT-технологии, реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда.
«Шахта «Распадская» — одно из самых передовых предприятий нашей компании. Главная составляющая успеха — люди, которые работают с вдохновением и полной самоотдачей. У «Распадской» большое будущее: запасы угля позволяют предприятию успешно работать более 100 лет», — отметил исполнительный директор Распадской угольной компании Андрей Черепов.
В 2020 году развитие предприятия продолжится. Горнякам предстоит запустить в эксплуатацию новую лаву, провести подготовительные работы на минус 210 горизонте для лучшего проветривания действующих угольных пластов. Продолжится и обновление горно-шахтного оборудования. В 2020 году горняки «Распадской» планируют также добыть более 6 млн т коксующегося угля марки ГЖ.
После обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
Как сообщает пресс-служба компании, в 2019 году на шахте «Распадская» в работе были три угольных пласта, добычу угля вели три очистные бригады. Ежемесячно предприятие выдает на-гора до 750 тыс. т угля. Для эффективной добычи и подготовки горных выработок в этом году на шахту поступили четыре новых высокопроизводительных добычных и проходческих комбайна ведущих мировых производителей.
На шахте «Распадская» активно внедряются IT-технологии, реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда.
«Шахта «Распадская» — одно из самых передовых предприятий нашей компании. Главная составляющая успеха — люди, которые работают с вдохновением и полной самоотдачей. У «Распадской» большое будущее: запасы угля позволяют предприятию успешно работать более 100 лет», — отметил исполнительный директор Распадской угольной компании Андрей Черепов.
В 2020 году развитие предприятия продолжится. Горнякам предстоит запустить в эксплуатацию новую лаву, провести подготовительные работы на минус 210 горизонте для лучшего проветривания действующих угольных пластов. Продолжится и обновление горно-шахтного оборудования. В 2020 году горняки «Распадской» планируют также добыть более 6 млн т коксующегося угля марки ГЖ.
После обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
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