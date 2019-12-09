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«МегаФон» открыл в Москве первый салон продаж нового формата

УрБК, Москва, 09.12.2019. Компания «МегаФон» открыла первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в московском торговом центре «Метрополис».



Как уточнили в пресс-службе компании, это очередной шаг в модернизации розничной сети «МегаФона». До конца этого года «МегаФон» обновит 100 салонов связи в разных регионах России, в том числе на Урале.



«Experience store — новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи «МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах — покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания. При этом Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Также организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары», — говорится в сообщении компании.



В «МегаФоне» подчеркивают, что «открытие Experience store — новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети». Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, при этом товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека — на 5,1%. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках данной стратегии будет открыто несколько Experience stores. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата по другим городам страны.



«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их — и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», — отметил коммерческий директор «МегаФон» Влад Вольфсон.



Напомним, что модернизация розничной сети «МегаФона» за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. Планируется, что до конца текущего года «МегаФон» обновит 100 салонов в разных регионах России, в том числе на Урале, в следующем году — еще 300 магазинов.



«Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30-40%, а средний чек — на 8%. Скорость обслуживания увеличилась в два раза», — сообщили в пресс-службе «МегаФона».

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