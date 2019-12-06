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Доля вакантных площадей в торговых центрах Екатеринбурга снизилась до 7%

6 декабрь 2019 (10:29)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Доля вакантных площадей в торговых центрах Екатеринбурга с 2016 года снизилась с 13 до 7%. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«В 2016 году в ТЦ пустовало 13% от всех площадей. Сейчас показатель снизился до 7%. При этом в крупнейших торговых центрах доля свободных площадей составляет всего 6%. Арендные ставки в торговых центрах не снижаются. Хотя в течение последнего года многие управляющие компании индексировали тарифы. То есть сейчас созданы условия для медленного повышения ставок», — сообщил М. Хорьков на саммите регионального представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов.

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