В Екатеринбурге открылся третий филиал «Гиперболы»

Фото предоставлено пресс-службой «Общества Малышева 73»

Сегодня в Екатеринбурге открылся первый в городе супермаркет «Гипербола» с отделкой в стиле хай-тек, огромными мультимедийными экранами и праздничным предновогодним оформлением.Третий филиал торговой сети «Гипербола» расположен в Кировском районе по адресу Высоцкого, 5. Объект малого формата разместился на ЖБИ, в жилом комплексе «Каменные палатки». Его площадь составила 1 тыс. кв. м. Здесь, как и в центральных магазинах сети, представлены все категории товаров в различных сегментах — от массового до премиума. Также в новом супермаркете для покупателей открыты полюбившиеся покупателям отделы с продукцией собственного производства.Как отметила на торжественной церемонии открытия генеральный директор сети «Гипербола» Елена Сурина, новый филиал «Гиперболы» запущен в новом формате и будет радовать всех жителей района ЖБИ.«Дорогие гости, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным днем — Днем открытия новой «Гиперболы»! Надеюсь, что вы будете таким же флагманом этого района, как мы заняли ведущее место в Ленинском районе Екатеринбурга. Я бы хотела, чтобы вы были такими же звездочками — для покупателей это самое важное. Любите покупателей, цените, что они у нас есть, это очень важно!», — подчеркнула в своем праздничном выступлении Елена Сурина.В свою очередь, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская, выступая на открытии третьей «Гиперболы», выделила новый формат торгового предприятия.«Я поздравляю вас с открытием такого замечательного объекта! Вам выпала большая честь работать в таком магазине. Но он появился не сам по себе, это результат вашего совместного труда. Сегодня общий тренд всей России — магазины формата «у дома». Очень понравилась вывеска «Магазин в тапочках», замечательно придумано. Я желаю вам побольше покупателей, чтобы они были очень лояльными и благодарными. А то, насколько они будут благодарными, зависит от вас. Надеюсь, что вы здесь надолго и всерьез», — отметила замминистра Свердловской области Светлана Островская.При этом заместитель главы администрации Кировского района по вопросам потребительского рынка Людмила Бабушкина подчеркнула актуальность и своевременность открытия нового торгового центра именно в этом микрорайоне уральской столицы.«Нынешних покупателей, кажется, уже ничем не удивишь. Магазинов много разных, очень много сетевых магазинов. Но наш район не избалован такими прекрасными торговыми сетями, как ваша, особенно это касается жителей Комсомольского микрорайона. Здесь недостаточно таких торговых предприятий и обеспеченность намного ниже, чем в целом по Кировскому району», — заявила на церемонии открытия нового филиала «Гиперболы» Людмила Бабушкина.По словам генерального директора сети «Гипербола» Елены Суриной, ценовая политика новой «Гиперболы» на Высоцкого, 5 будет скорректирована под близлежащие магазины микрорайона. Как она уточнила, торговый объект расположен не в центральном районе города, поэтому стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух других магазинах сети «Гипербола».«Потребители приходят в новую «Гиперболу» за устоявшимся брендом, который всегда отличался своим разнообразием, поэтому мы не могли отказаться от каких-то категорий товаров и представили их все, но с меньшим ассортиментом. Здесь также открылась пекарня, отдел готовых блюд, кулинария, отделы рыбных и мясных деликатесов, сыров в том числе собственного производства», — пояснила директор сети «Гипербола» Елена Сурина.Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, представитель торговой сети Елена Сурина анонсировала открытие в скором времени еще одного нового филиала «Гиперболы» — на этот раз на Ботанике. «Планов по открытию других объектов сети в малом формате у нас пока нет. В перспективе планируем открыть гипермаркет «Гипербола» в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике», — уточнила Елена Сурина, отвечая на вопросы представителей прессы.Напомним, что первая «Гипербола» открылась на месте «Купца» в «Гринвиче» в конце 2013 года. Первоначально площадь объекта составила 2 тыс. кв. м., впоследствии она увеличилась до 6,5 тыс. кв. м. Вторая «Гипербола» площадью 2,5 тыс. кв. м. была открыта в обновленном «Пассаже» в конце 2015 года.Интересно, что интерьер новой «Гиперболы» в стиле хай-тек немного напоминает торговый центр «Гринвич», но дополнен современными технологическими решениями, которые сегодня также в тренде.«Просто ритейлеры их пока используют нечасто. Это интерактивная навигация и огромные мультимедийные экраны в торговом зале. Так, один будет встречать гостей на входе в отделе «Фрукты и овощи», второй, имитирующий морское дно, — в отделе «Рыба», — пояснили представители сети.Как подчеркнула в своем сегодняшнем выступлении заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская: «Большому кораблю — большое плавание!».Главным подарком для клиентов нового филиала «Гиперболы» в Кировском районе стали специальные праздничные бонусы. Первые 3 тыс. покупателей получат «Гринкарты», а те, кто скачает мобильное приложение сети, смогут принять участие в розыгрыше iPhone.