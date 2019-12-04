Завышенная страховка

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В ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен законопроект о повышении предельного уровня страхового возмещения по банковским вкладам для физлиц в особых случаях с 1,4 млн до 10 млн руб. Также планируется расширить список юридических лиц и некоммерческих товариществ, имеющих право на выплату банковской страховки по вкладу. Однако, по мнению финансовых экспертов, предлагаемые изменения требуют доработки по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечня юрлиц, на который будет распространяться новый закон.В начале декабря этого года правительство РФ вынесло положительное заключение по новому законопроекту о повышении максимального уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде отдельных случаев. Речь идет о физлицах, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах (продажа жилья или земельного участка, получение наследства или страхового возмещения), но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии у банка.Согласно предложенному законопроекту, теперь, если средства граждан размещены на счете не более трех месяцев, вкладчик получит возмещение по вкладу в пределах 10 млн руб., если дольше — 1,4 млн руб.«Я бы хотел акцентировать внимание не на самом размере возмещения по вкладам, а на круге лиц, на который оно распространяется. Возмещения в 10 млн руб. коснутся «исключительных случаев» и небольшого количества юрлиц», — пояснил УрБК старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.Как ожидается, в новом законе о повышении максимальной страховой планки будет расширен перечень юридических лиц, которые смогут претендовать на повышенное возмещение банковских вкладов. Среди них — садоводческо-огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, а также жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов России, религиозные организации, другие некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг. Предполагается, что максимальное возмещение по таким счетам не будет превышать 1,4 млн руб.В четверг, 5 декабря, данный законопроект о повышении максимальной страховки по банковским вкладам до 10 млн руб. будет рассмотрен в первом чтении Госдумой РФ. Об этом РИА «Новости» сообщили в комитете по финансовому рынку нижней палаты парламента.«С очень большой долей вероятности закон будет принят, вопрос в том, в какой именно редакции и с какими формулировками. На данный момент законопроект направлен на доработку в Госдуму в профильные комитеты. Доработки требуют расчеты по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечень юрлиц, на который будет распространяться новый закон. Думаю, что уже в первом квартале 2020 года законопроект будет принят. От принятия закона выиграют как сами банки, так и их клиенты. Повысится уровень доверия к банковской системе», — считает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.Ранее, летом 2018 года, о целесообразности расширения системы страхования вкладов заявляла глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.«Мы считаем возможным расширение системы страхования вкладов, чтобы поддержать доверие и граждан, и бизнеса к банкам. Мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. Более того, в социально чувствительных ситуациях, и мы видим это по практике, когда получено наследство, продается/покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия — суммы на счете скапливаются больше застрахованных 1,4 млн руб. И здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить», — подчеркивала ранее, выступая на Международном финансовом конгрессе, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.В дальнейшем, в июле 2019 года, ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», где было изложено видение дальнейшего совершенствования системы страхования вкладов.Как уточнили УрБК в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка РФ, свою оценку возможного изменения нагрузки на Фонд обязательного страхования вкладов проводила и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Напомним, что в настоящее время в банках-участниках системы страхования вкладов застрахованы размещенные средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. При этом максимальный страховой лимит установлен в размере 1,4 млн руб. Согласно действующему закону, именно эта предельная сумма будет возвращена вкладчикам в случае проблем у конкретного банка.По мнению финансовых экспертов, новые правовые нормы в первую очередь направлены на защиту лиц, наиболее уязвимых в случае наступления страхового случая у той или иной кредитной организации.«Речь идет не о компенсации любых вкладов, а лишь о компенсации тех вкладов, которые задержались на банковском счете не более чем три месяца и не представляют из себя классический депозит. Обычно это какие-либо платежи, которые проходили через банк, и в этот момент банк лишился лицензии либо не смог исполнять свои обязательства. Поэтому речь идет всего лишь о четырех видах компенсаций: платежи за жилье, получение наследства, социальные выплаты и другие. То есть это те самые деньги, которые в случае их пропажи могут поставить семью не просто на грань бедности, а за пределы выживания. По сути, речь идет о социальной защите граждан, когда пропадают денежные средства, которые могут существенно повлиять на социальное положение банковского клиента», — подчеркнул в комментарии УрБК аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.С ним солидарны и другие финансовые эксперты, которые также считают новый законопроект необходимым и своевременным.«Принятие инициативы позволит клиентам, получившим крупную сумму средств, размещать ее не в нескольких банках, а в одном. Однако вряд ли это изменение приведет к массовой смене клиентского поведения. Во-первых, доля таких вкладчиков очень незначительна. Во-вторых, важно учесть ограниченный срок — 3 месяца, который должен пройти от появления средств до наступления страхового случая», — пояснила УрБК руководитель направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова.Однако, по мнению ряда финансовых экспертов, более актуальным стало бы меньшее повышение суммы страхового возмещения по банковским вкладам, но для всех вкладчиков без исключения.«Более интересным для клиентов банка было бы увеличение страховой суммы до 3 млн руб. и распространение на всех без исключения вкладчиков», — подчеркнул в комментарии УрБК старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.«Принятие данного законопроекта в том виде, в каком он внесен в Госдуму, маловероятно. В первую очередь из-за вопроса достаточности средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Сначала должно произойти повышение страховых взносов для банков, и после этого логично будет повышать предельный уровень страхового возмещения. Более вероятно, что повышение предельного уровня возмещения по банковским вкладам произойдет в пределах 1,8-2 млн руб.», — убеждена руководитель розничного направления ВУЗ-банка Лариса Попова.Между тем, по мнению финансовых аналитиков, никакой дополнительной нагрузки из-за принятия нового закона на банки практически не будет, поскольку речь идет лишь о ряде особых случаев. «Даже если увеличатся размеры страховых взносов, банки перекроют эти потери за счет увеличения клиентской базы и повышения доверия ко всей банковской системе», — уверен представитель «БКС Брокер» Максим Ковязин.«АСВ уже провело оценку этой инициативы, и, по мнению экспертов, она не окажет влияния на объем страховой ответственности и может быть обеспечена за счет текущих поступлений», — отметила руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.Примечательно, что далеко не все участники рынка положительно отнеслись к новой законодательной инициативе. Часть экспертов убеждены, что государство обязано полностью гарантировать лишь банковские депозиты в кредитных организациях с госучастием. В остальных же коммерческих банках, по их мнению, не должно быть никаких страховых гарантий и вкладчики обязаны нести финансовые риски наравне с кредиторами.«Государство должно гарантировать депозит вне зависимости от суммы в государственных банках — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие. Не стоит забывать, что основной акционер Сбербанка — Банк России, то есть печатный станок. В конце концов, международные резервы Российской Федерации составляют 540 млрд долл. США. В трудные 90-е годы правительство РФ полностью гарантировало все вклады в Сберегательном банке России. А по вкладам в частных банках вообще не должно быть гарантий. Вкладчики — такие же кредиторы банка, как и все остальные. Это справедливо, а также позволит снизить процентную ставку по кредитам. Так что мне идея с 10 млн руб. не нравится, у меня другой взгляд на проблему», — отметил в комментарии УрБК руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Кроме того, финансовые эксперты указывают на возрастающую с каждым днем популярность альтернативных способов денежных размещений.«Как правило, крупные суммы на вкладах держит очень небольшая доля клиентов, и эти люди обычно финансово подкованы и умеют оценивать свои риски. Вкладчики уже научились и привыкли разбивать свои накопления по нескольким банкам, поэтому нужно оценить, насколько этот законопроект вообще злободневен — к примеру, средний размер вклада физлица в ВУЗ-банке составляет 200-300 тыс. руб. Все большую популярность приобретают альтернативные инструменты получения дохода со «свободных» финансов, и вклады сейчас скорее выступают в качестве «копилки», в которой можно надежно сохранить свои средства, а не приумножить», — подчеркнула в комментарии УрБК руководитель розничного направления ВУЗ-банка Лариса Попова.Пока непонятно, в каком размере будут компенсированы затраты АСВ: на сколько сильно вырастет сумма взносов для банков-участников системы страхования вкладов и как это может отразиться на финансовой нагрузке на кредитно-финансовые организации и Фонде обязательного страхования вкладов.«На данный момент нет ясного понимания, насколько сильно принятие закона скажется на уровне достаточности средств Фонда обязательного страхования и размере страховых взносов, уплачиваемых банками-участниками системы. Как раз из-за отсутствия понимания у правительства по этим вопросам законопроект был направлен на доработку. Учитывая перечень случаев, которые попадают под страховые выплаты, могу предположить, что большого влияния на банки и Фонд обязательного страхования не будет, как и сильного повышения размера страховых взносов», — пояснил в комментарии УрБК старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин.Как уточнили в департаменте общественных связей АСВ, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» поддерживает данный законопроект с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.«Агентство оценило возможную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.). Временно высокие остатки не имеют значимого размера в балансах банков, являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с обычными страховыми выплатами, и, следовательно, дополнительная нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям также оценивается как незначительная», — сообщили УрБК в департаменте общественных связей АСВ.По оценкам госкорпорации, «с учетом данных фактов прогнозируемый рост страховой ответственности Агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в Фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений».