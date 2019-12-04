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Возбуждено дело по факту рассылки постановлений о штрафах от лица замруководителя Гострудинспекции Свердловской области
4 декабрь 2019 (15:14)
УрБК, Талица, 04.12.2019. Прокуратура Талицкого района провела проверку по обращению индивидуального предпринимателя. Бизнесмен усомнился в законности штрафа, выписанного от лица замруководителя Государственной инспекции труда Свердловской области.
В прокуратуру в ноябре 2019 года обратился предприниматель, торгующий продуктами питания в пос. Троицком. Он получил по почте постановление, составленное от имени заместителя руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области. Из него следовало, что предпринимателю предписано оплатить наложенный на него штраф в размере 5 тыс. рублей по указанным банковским реквизитам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Усомнившись в подлинности документа, предприниматель не стал оплачивать штраф и обратился в прокуратуру района. Та установила, что проверочные мероприятия в отношении заявителя Государственной инспекцией труда в Свердловской области не проводились, штраф не налагался, а постановление является поддельным.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в отделение дознания ОМВД России по Талицкому району. По ним возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
В прокуратуру в ноябре 2019 года обратился предприниматель, торгующий продуктами питания в пос. Троицком. Он получил по почте постановление, составленное от имени заместителя руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области. Из него следовало, что предпринимателю предписано оплатить наложенный на него штраф в размере 5 тыс. рублей по указанным банковским реквизитам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Усомнившись в подлинности документа, предприниматель не стал оплачивать штраф и обратился в прокуратуру района. Та установила, что проверочные мероприятия в отношении заявителя Государственной инспекцией труда в Свердловской области не проводились, штраф не налагался, а постановление является поддельным.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в отделение дознания ОМВД России по Талицкому району. По ним возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
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