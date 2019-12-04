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Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений

УрБК, Москва, 04.12.2019. Правительство России легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление кабмина.



Онлайн-торговля будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.



Постановление дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: «на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ».

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