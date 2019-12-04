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В Каменске-Уральском суд взыскал с предприятия «РУСАЛа» компенсацию морального вреда для бывшего рабочего
4 декабрь 2019 (09:05)
УрБК, Каменск-Уральский, 04.12.2019. Прокуратура Каменска-Уральского проверила исполнение требований трудового законодательства на предприятии «РУСАЛ «Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал». В результате суд возложил на работодателя обязанность компенсировать моральный вред работнику, получившему профессиональное заболевание.
Как установила прокуратура по заявлению бывшего работника предприятия, мужчина работал в филиале «РУСАЛ «Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал» с 1981 года по 2017 год — свыше 35 лет. В результате длительного и постоянного воздействия производственного шума он приобрел профессиональное заболевание — двухстороннюю нейросенсорную тугоухость, получив 10-процентную утрату профессиональной трудоспособности. После этого в рамках заключенного соглашения предприятие перечислило ему денежные средства в размере 10 тыс. руб. в качестве единовременного пособия.
Действуя в интересах заявителя, руководствуясь положениями трудового законодательства, статьями 151 и 1101 ГК РФ, прокурор обратился в суд с иском к работодателю с требованием о компенсации морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием.
Учитывая, что в добровольном порядке работодатель выплатил работнику 10 тыс. руб., Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу работника в счет компенсации морального вреда взыскано 90 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ответчик не согласился с решением суда, однако суд апелляционной инстанции признал его доводы несостоятельными. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу работодателя — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
Как установила прокуратура по заявлению бывшего работника предприятия, мужчина работал в филиале «РУСАЛ «Каменск-Уральский» АО «РУСАЛ Урал» с 1981 года по 2017 год — свыше 35 лет. В результате длительного и постоянного воздействия производственного шума он приобрел профессиональное заболевание — двухстороннюю нейросенсорную тугоухость, получив 10-процентную утрату профессиональной трудоспособности. После этого в рамках заключенного соглашения предприятие перечислило ему денежные средства в размере 10 тыс. руб. в качестве единовременного пособия.
Действуя в интересах заявителя, руководствуясь положениями трудового законодательства, статьями 151 и 1101 ГК РФ, прокурор обратился в суд с иском к работодателю с требованием о компенсации морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием.
Учитывая, что в добровольном порядке работодатель выплатил работнику 10 тыс. руб., Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу работника в счет компенсации морального вреда взыскано 90 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ответчик не согласился с решением суда, однако суд апелляционной инстанции признал его доводы несостоятельными. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу работодателя — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
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