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Не все аналитики одобрили новый законопроект о повышении страховки по банковским вкладам

УрБК, Москва, 03.12.2019. По мнению финансовых аналитиков, новый законопроект, предполагающий выплату повышенной страховки по банковским вкладам в особых случаях, в первую очередь защищает физлиц, которые наиболее уязвимы в результате наступления страхового случая у той или иной кредитной организации.



Напомним, что в начале декабря этого года правительство РФ вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн руб.



Речь идет о гражданах, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах (продажа жилья или земельного участка, получение наследства или страхового возмещения), но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии у банка.



Согласно предложенному законопроекту, теперь, если средства на счете лежат не более трех месяцев, вкладчик получит возмещение по вкладу в пределах 10 млн руб., если дольше — 1,4 млн руб. Кроме того, ожидается, что будет расширен перечень юридических лиц, которые смогут претендовать на повышенное возмещение банковских вкладов.



По мнению ведущего аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, в первую очередь новые правовые нормы направлены на защиту лиц, наиболее уязвимых в случае наступления страхового случая у той или иной кредитной организации.



«Речь идет не о компенсации любых вкладов, а лишь о компенсации тех вкладов, которые задержались на банковском счете не более чем три месяца и не представляют из себя классический депозит. Обычно это какие-либо платежи, которые проходили через банк, и в этот момент банк лишился лицензии либо не смог исполнять свои обязательства. Поэтому речь идет всего лишь о четырех видах компенсаций: платежи за жилье, получение наследства, социальные выплаты и другие. То есть это те самые деньги, которые в случае их пропажи могут поставить семью не просто на грань бедности, а за пределы выживания. По сути, речь идет о социальной защите граждан, когда пропадают денежные средства, которые могут существенно повлиять на социальное положение банковского клиента», — заявил УрБК аналитик «Финама» Алексей Коренев.



Однако не все аналитики положительно отнеслись к новой законодательной инициативе. Часть экспертов считает, что государство обязано полностью гарантировать лишь банковские депозиты в кредитных организациях с госучастием. В остальных же коммерческих банках, по их мнению, не должно быть никаких страховых гарантий и вкладчики должны нести финансовые риски наравне с кредиторами.



«Государство должно гарантировать депозит вне зависимости от суммы в государственных банках — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие. Не стоит забывать, что основной акционер Сбербанка — Банк России, то есть печатный станок. В конце концов, международные резервы Российской Федерации составляют 540 млрд долл. США. В трудные 90-е годы правительство РФ полностью гарантировало все вклады в Сберегательном банке России. А по вкладам в частных банках вообще не должно быть гарантий. Вкладчики — такие же кредиторы банка, как и все остальные. Это справедливо, а также позволит снизить процентную ставку по кредитам. Так что мне идея с 10 млн руб. не нравится, у меня другой взгляд на проблему», — подчеркнул в комментарии УрБК руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

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