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Доля обязательных платежей в 2019 году превысит 15% доходов россиян

УрБК, Москва, 03.12.2019. В 2019 году доля обязательных платежей россиян превысит 15% от общих доходов населения. По мнению финансовых аналитиков, это критический уровень, который может привести к массовым задолженностям и неоплаченным счетам.



Согласно исследованию компании «БКС Премьер», всего в этом году россиянам суммарно придется заплатить 9,3 трлн руб., что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан.



Как сообщают «Известия», учитывая долю в 15,3%, эксперты «БКС Премьер» прогнозируют рост номинальных располагаемых доходов населения в 2019 году на 3,2-3,8% в годовом выражении. А если скорректировать и на инфляцию, то показатель будет еще ниже — не более 1%.



По оценкам аналитиков «БКС Премьер», если в 2018 году на кредиты приходилась доля в 9,6%, а на ЖКХ и налоги — 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят следующим образом: 10,4% и 4,9% соответственно. Доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне.



«Получается, что доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне. Это, конечно, не значит, что ЖКХ и налоги не растут, речь именно о доле от доходов», — пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.



По мнению финансовых экспертов, рост опережающими темпами расходов на обслуживание кредитов и налоговых платежей — реальная проблема. В частности, номинальные доходы населения растут на 3-4% в год, а кредитование — почти на 20%, что приводит к структурным изменениям.



Между тем доля обязательных платежей свыше 15% уже критическая, более того, по мнению аналитиков компании «БКС Премьер», она будет увеличиваться и дальше.

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