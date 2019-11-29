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По итогам публичных слушаний жители Екатеринбурга одобрили проект бюджета на 2020 год и плановый период
29 ноябрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. В Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту решения гордумы «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В результате слушаний 488 горожан проголосовали за проект бюджета, еще семь выступили против, трое жителей Екатеринбурга воздержались.
Как ранее сообщалось, накануне комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год.
Доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млн руб. Плановый дефицит бюджета заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.
Проект бюджета на будущий год и плановый период в первом чтении будет рассмотрен на заседании гордумы 3 декабря 2019 года.
В результате слушаний 488 горожан проголосовали за проект бюджета, еще семь выступили против, трое жителей Екатеринбурга воздержались.
Как ранее сообщалось, накануне комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год.
Доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млн руб. Плановый дефицит бюджета заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.
Проект бюджета на будущий год и плановый период в первом чтении будет рассмотрен на заседании гордумы 3 декабря 2019 года.
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