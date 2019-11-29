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Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами

29 ноябрь 2019 (15:11)

Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее законодательное решение будет принято, поскольку криптовалюты несут в себе значительные риски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — сказали в ЦБ.

В Банке России считают, что частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут быть законным платежным средством.

«Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать», — добавили в пресс-службе регулятора.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них — изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.

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