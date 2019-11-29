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Еще на пяти улицах Екатеринбурга запретят парковку автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. В декабре в Екатеринбурге для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети установят новые дорожные знаки. Причиной стали многочисленные обращения горожан в МБУ «Центр организации движения».



Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» в декабре 2019 года будут установлены на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова, улице Щорса от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта, улице Прониной от дома № 31 до дома № 41, сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга.



Аналогичные знаки в декабре будут установлены на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3б, улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 7 и № 7б, улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3а до дома № 3в, а также на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3а и № 3д до дома № 3в.

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