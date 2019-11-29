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Мошенники придумали еще один способ хищения средств с банковских карт

УрБК, Москва, 29.11.2019. Один из пользователей Facebook — сотрудник «РЕСО-Гарантия» Серж Гатилов — рассказал о новой схеме хищения средств с банковских карт, которая стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.



Как уточняют «Известия», чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска — пожилые люди и женщины.



Вариантов может быть несколько, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Вы по понятным причинам автоматически ее вынимаете. С одной стороны, банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд «проглотит» карту, с другой — нужно воспользоваться устройством. После этого к вам подходит «забывчивый» клиент, и вы возвращаете ему «потерю». Спохватившись, он проверяет свой баланс и уверяет, что с его счета только что сняли 5-10-15 тыс. руб. Одновременно находится и свидетель данного инцидента, который подтверждает версию «жертвы». Далее «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. Как правило, в данном виде мошенничества задействовано от двух до трех человек.



По мнению экспертов, схема проста, но эффективна и почти не имеет недостатков. Они советуют россиянам быть более внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

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