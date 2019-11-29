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Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта

УрБК, Москва, 29.11.2019. Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 года по отношению к аналогичному месяцу 2018 года снизился на 3 процентных пункта и составил 4%. Этот же показатель в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил 5%.



По данным Росстата, экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 73% руководителей, в обрабатывающих производствах — 11% и 74% респондентов соответственно.



«В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистически настроенных респондентов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 4 процентных пункта», — говорится в сообщении Росстата.



Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 21% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 24%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 12 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 16 процентных пунктов.

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