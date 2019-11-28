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Минсельхоз ухудшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в текущем году

28 ноябрь 2019 (18:01)

УрБК, Москва, 28.11.2019. Минсельхоз РФ ухудшил прогноз по урожаю пшеницы в России в текущем году с 78 до 75 млн т. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию министерства, которую в Совфеде представил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов.

Прогноз по сбору зерна в целом сохранен — он ожидается на уровне 120 млн т.

Отметим, что в 2018 году урожай зерна в России составил 113 млн 255 тыс. т, включая 72 млн 136 тыс. т пшеницы.

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