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Минсельхоз ухудшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в текущем году
28 ноябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 28.11.2019. Минсельхоз РФ ухудшил прогноз по урожаю пшеницы в России в текущем году с 78 до 75 млн т. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию министерства, которую в Совфеде представил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов.
Прогноз по сбору зерна в целом сохранен — он ожидается на уровне 120 млн т.
Отметим, что в 2018 году урожай зерна в России составил 113 млн 255 тыс. т, включая 72 млн 136 тыс. т пшеницы.
Прогноз по сбору зерна в целом сохранен — он ожидается на уровне 120 млн т.
Отметим, что в 2018 году урожай зерна в России составил 113 млн 255 тыс. т, включая 72 млн 136 тыс. т пшеницы.
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