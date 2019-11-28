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ОЭЗ «Титановая долина» получит от правительства Свердловской области 90 млн рублей на закрытие кассового разрыва
28 ноябрь 2019 (17:58)
Особая экономическая зона «Титановая долина» получит от правительства Свердловской области субсидию в размере 90 млн рублей на закрытие кассового разрыва. Об этом сегодня в Екатеринбурге на пресс-завтраке для журналистов заявил гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.
«Сейчас есть две суммы, субсидия на закрытие кассового развития — величина содержания УК и эксплуатационных расходов на площадке. Часть из них мы покрываем за счет своих доходов и дельту. По следующему году около 90 млн руб. закрывает правительство. По закону правительство должно закрывать все затраты, но так как мы зарабатываем часть денег, то, соответственно, закрывается только дельта», — сообщил Артемий Кызласов.
При этом «Титановая долина» рассчитывает также на сумму в 780 млн руб., которая требуется на обустройство площадок. Как признался руководитель компании, этих денег у особой экономической зоны нет.
По словам Артемия Кызласова, сейчас есть сложности с размещением резидентов на второй площадке ОЭЗ — «Уктус». По словам топ-менеджера, это происходит из-за необеспеченности площадки необходимой инфраструктурой, и для этого необходимо 600 млн. руб. Объем затрат на площадку в Верхней Салде в 2020 году составляет 180 млн руб.
Артемий Кызласов также указал, что в настоящее время четыре резидента ОЭЗ находятся на стадии операционной деятельности, пять — на стадии проектирования и подготовки к строительству. Всего же за время существования проекта из него вышли четыре компании, три не осуществляют деятельность.
Отметим, что не имея средств на развитие площадок для резидентов, в мае этого года ОАО «Титановая долина» потратило более 12 млн руб. на покупку новых минивэнов Mercedes-Benz V 250d 4matic комплектации Exclusive. По данным сайта госзакупок, стоимость авто составила 6,07 и 6,05 млн руб.
В сентябре этого года стало известно о выходе из проекта компании «СТОД-Урал». После ухода резидента из ОЭЗ Свердловская область лишится инвестиций в сумме около 15 млрд руб., сообщил УрБК замгендиректора «СТОД-Урал» Николай Рощупкин. Предприятие должно было зайти на площадку «Титановой долины» еще в апреле 2019 года, но не смогло этого сделать, так как администрация зоны не выполнила перед резидентом своих обязательств.
«Сейчас есть две суммы, субсидия на закрытие кассового развития — величина содержания УК и эксплуатационных расходов на площадке. Часть из них мы покрываем за счет своих доходов и дельту. По следующему году около 90 млн руб. закрывает правительство. По закону правительство должно закрывать все затраты, но так как мы зарабатываем часть денег, то, соответственно, закрывается только дельта», — сообщил Артемий Кызласов.
При этом «Титановая долина» рассчитывает также на сумму в 780 млн руб., которая требуется на обустройство площадок. Как признался руководитель компании, этих денег у особой экономической зоны нет.
По словам Артемия Кызласова, сейчас есть сложности с размещением резидентов на второй площадке ОЭЗ — «Уктус». По словам топ-менеджера, это происходит из-за необеспеченности площадки необходимой инфраструктурой, и для этого необходимо 600 млн. руб. Объем затрат на площадку в Верхней Салде в 2020 году составляет 180 млн руб.
Артемий Кызласов также указал, что в настоящее время четыре резидента ОЭЗ находятся на стадии операционной деятельности, пять — на стадии проектирования и подготовки к строительству. Всего же за время существования проекта из него вышли четыре компании, три не осуществляют деятельность.
Отметим, что не имея средств на развитие площадок для резидентов, в мае этого года ОАО «Титановая долина» потратило более 12 млн руб. на покупку новых минивэнов Mercedes-Benz V 250d 4matic комплектации Exclusive. По данным сайта госзакупок, стоимость авто составила 6,07 и 6,05 млн руб.
В сентябре этого года стало известно о выходе из проекта компании «СТОД-Урал». После ухода резидента из ОЭЗ Свердловская область лишится инвестиций в сумме около 15 млрд руб., сообщил УрБК замгендиректора «СТОД-Урал» Николай Рощупкин. Предприятие должно было зайти на площадку «Титановой долины» еще в апреле 2019 года, но не смогло этого сделать, так как администрация зоны не выполнила перед резидентом своих обязательств.
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