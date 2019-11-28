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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»

УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников стал лауреатом национальной премии «Директор года», присуждаемой за вклад в развитие системы корпоративного управления. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации «25 лучших председателей советов директоров».



«Среди лауреатов премии — еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации «50 лучших независимых директоров» объявлены независимые члены совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович», — говорится в сообщении.



Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков вошел в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей».



Национальная премия «Директор года» вручается с 2006 года. Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.

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