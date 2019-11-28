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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
28 ноябрь 2019 (17:45)
УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников стал лауреатом национальной премии «Директор года», присуждаемой за вклад в развитие системы корпоративного управления. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации «25 лучших председателей советов директоров».
«Среди лауреатов премии — еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации «50 лучших независимых директоров» объявлены независимые члены совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович», — говорится в сообщении.
Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков вошел в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей».
Национальная премия «Директор года» вручается с 2006 года. Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.
Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации «25 лучших председателей советов директоров».
«Среди лауреатов премии — еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации «50 лучших независимых директоров» объявлены независимые члены совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович», — говорится в сообщении.
Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков вошел в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей».
Национальная премия «Директор года» вручается с 2006 года. Ее организаторы — Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.
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