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«МегаФон» запустил цифровую платформу для транспортировки грузов
28 ноябрь 2019 (14:57)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. «МегаФон» запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» — автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба (от коробки до фуры) по всей России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Разработчиком платформы является Mail.ru Group.
«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг транспортных компаний и автоматически сравнивает стоимость перевозки, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов, перевозку любого товара можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет заверять доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок», — говорится в сообщении.
«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, перевозчиками и страховыми компаниями. Платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобный для работы инструмент, который позволяет сэкономить до 40% на доставке и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», — отмечает руководитель по IoT «МегаФона» Павел Иванченко.
«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком-рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», — комментирует управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев.
Разработчиком платформы является Mail.ru Group.
«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг транспортных компаний и автоматически сравнивает стоимость перевозки, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов, перевозку любого товара можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет заверять доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок», — говорится в сообщении.
«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, перевозчиками и страховыми компаниями. Платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобный для работы инструмент, который позволяет сэкономить до 40% на доставке и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», — отмечает руководитель по IoT «МегаФона» Павел Иванченко.
«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком-рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», — комментирует управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев.
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