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Профильная комиссия Екатеринбургской гордумы проголосовала за корректировку бюджета муниципалитета на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Постоянная комиссия Екатеринбургской гордумы по бюджету и экономической политике решила внести вопрос о корректировке муниципального бюджета на 2019 год на очередное заседание представительного органа.



Сегодня, 28 ноября 2019 года, за это решение проголосовали все присутствовавшие на заседании члены комиссии. При этом бюджет города сохраняет свою социальную направленность, сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга.



Как ранее отмечал в ходе рабочих встреч с депутатами глава Екатеринбурга Александр Высокинский, при планировании бюджета городские власти сделали упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств.



По этой причине бюджет Екатеринбурга предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медпомощи, масштабное строительство и капремонт школ, детсадов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.



Корректировки в бюджет города на текущий год будут рассмотрены на заседании гордумы 3 декабря.

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