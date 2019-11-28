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Группа ЧТПЗ поделится своим опытом с участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Группа ЧТПЗ, Министерство экономического развития РФ и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» подписали соглашение о партнерстве в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его основная цель — повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год.



«Согласно подписанному документу, Группа ЧТПЗ, обладающая глубокой экспертизой в области развития производственной системы и повышения эффективности операционной деятельности, выступит в качестве партнера, который будет делиться своими знаниями и опытом с другими участниками, вошедшими в перечень регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Для дальнейшего внедрения лучших практик компаниям будет предоставлена финансовая поддержка со стороны государства. Всестороннее взаимодействие участников процесса должно обеспечить рост производительности труда на предприятиях не менее 10%, 15% и 30% каждый последующий год по сравнению со стартовыми показателями», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Кроме того, среди мероприятий, предусмотренных нацпроектом, — помощь в тиражировании принципов бережливого производства, а также обучение и сертификация внутренних тренеров. Соглашение закрепляет за Группой ЧТПЗ роль лидера и методолога по реализации проекта «Бережливый колледж» в системе среднего профессионального образования. Внедрение инструментария и технологий бережливого производства в образовательный процесс компания уже успешно апробировала в Первоуральском металлургическом колледже, на базе которого реализуется корпоративная программа «Будущее Белой металлургии».



«Компании трубной отрасли одними из первых в отечественной промышленности начали масштабное техническое переоснащение своих производств, приступили к системной работе по повышению операционной эффективности, развитию производственных систем, реализовали крупные социальные инвестиции и инвестиции в подготовку кадров. Итогом этой работы стала конкурентоспособная на мировом уровне трубная отрасль. Группа ЧТПЗ входит в пятерку крупнейших мировых производителей трубной продукции. Производительность труда на наших предприятиях соответствует уровню мировых лидеров отрасли. Занимаясь построением клиентоцентричного бизнеса, мы особенно заинтересованы в успешном развитии наших поставщиков и партнеров, поэтому готовы открыто делиться с ними своими лучшими практиками, вдохновлять идеологией Белой металлургии. Подписанное сегодня соглашение о взаимодействии — высокая оценка со стороны государства результатов деятельности Группы ЧТПЗ в направлении повышения эффективности и важный показатель стремления власти и бизнеса к объединению усилий в сфере повышения производительности труда и укреплению национальной экономики», — отметил сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



Соглашение было подписано на площадке первого Международного форума производительности (International Productivity Forum), в котором приняла участие Группа ЧТПЗ. Форум состоялся 26 и 27 ноября в Московской школе управления «Сколково» и объединил более 1 тыс. участников-представителей российских и зарубежных органов государственной власти, международных компаний, компаний-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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