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Средний Урал заполонила некачественная колбаса
26 ноябрь 2019 (16:34)
В Екатеринбурге 26 ноября 2019 года состоялась пресс-конференция, посвященная качеству мясной и молочной продукции в Свердловской области. В ходе мероприятия спикеры проанализировали количество и характер основных нарушений при производстве и продаже ключевых продовольственных товаров.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева сообщила, что с начала 2019 года ведомство проверило 861 партию мясных и молочных товаров.
«По результатам исследования выяснилось, что 93 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества. Это составляет 22,5%. Если говорить о молочной продукции, то 88 из 270 взятых проб не соответствуют требованиям. Часто выявляется несоответствие жирно-кислотному составу. Это, как правило, сливочное масло. Также встречаются нарушения, связанные с содержанием растительных жиров, массовой долей жира и белка. В сфере мясной продукции 88 из 382 проб не соответствуют требованиям. Здесь чаще всего встречаются нарушения, связанные с изменением сырьевого состава. К примеру, в продукции из свинины и говядины нередко выявляют ДНК птицы», — заявила Е. Косарева.
По ее словам, за неполный год свердловский Россельхознадзор выписал 21 протокол об административных нарушениях. Также ведомство направило 10 деклараций о соответствии продукции установленным требованиям. Без этого документа производители не могут выпускать молочную и мясную продукцию.
Руководитель испытательной лаборатории, заместитель директора ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова в ходе пресс-конференции рассказала о статистике выявления ДНК животных в мясных изделиях, которые не были заявлены на упаковке.
«Мы провели 39 исследований по выявлению ДНК птицы (курица, индейка, утка), из них 20 оказались положительными. ДНК семейства жвачных (крупный и мелкий рогатый скот) было выявлено в 4 из 14 случаев. ДНК свиньи — в 9 из 32 случаев, ДНК сои — в 5 из 81 случая (в том числе 3 случая при анализе творога)», — отметила Ирина Топоркова.
Председатель общественной организации Комитет общественного контроля Сергей Сиов рассказал, что этой осенью в Свердловской области выявили шесть видов халяльной продукции с содержанием ДНК свинины. Речь идет о колбасе, пельменях и котлетах, которые произвела компания из Челябинска.
«Проблема очень серьезная. Производители уже обманывают не только потребителей, но и целые религиозные группы. Можно провести аналогию с Кореей. Известно, что там люди употребляют собачатину. Однако если вдруг такая продукция попадет на прилавки наших магазинов, то будет страшно. Нужно учитывать индивидуальные особенности всех народов и религиозных групп», — полагает Сергей Сиов.
«Речь идет о нарушении технологии производства. Все потоки сырья должны быть отделены от остальных ингредиентов. Тем более когда речь идет о халяльной продукции», — добавляет И. Топоркова.
Председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов сказал, что недобросовестные производители мясной и молочной продукции имеют конкурентные преимущества перед остальными участниками рынка.
«Сегодня отпускная цена свинины из хозяйств составляет 160 руб. за кг, говядины — 230 руб. Возникает соблазн положить свинину вместо говядины. Мы видим острую проблему. Как честным участникам рынка конкурировать с компаниями, которые подделывают продукцию? Последние могут продавать товары по более низким ценам», — считает М. Копытов.
В итоге дешевые фальсификаты легко завоевывают потребителя, а качественная продукция оказывается покупателям не по карману. Ситуацию осложняет непрерывное снижение реальных доходов населения, которое подталкивает уральцев экономить на приобретении продовольственных товаров.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева сообщила, что с начала 2019 года ведомство проверило 861 партию мясных и молочных товаров.
«По результатам исследования выяснилось, что 93 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества. Это составляет 22,5%. Если говорить о молочной продукции, то 88 из 270 взятых проб не соответствуют требованиям. Часто выявляется несоответствие жирно-кислотному составу. Это, как правило, сливочное масло. Также встречаются нарушения, связанные с содержанием растительных жиров, массовой долей жира и белка. В сфере мясной продукции 88 из 382 проб не соответствуют требованиям. Здесь чаще всего встречаются нарушения, связанные с изменением сырьевого состава. К примеру, в продукции из свинины и говядины нередко выявляют ДНК птицы», — заявила Е. Косарева.
По ее словам, за неполный год свердловский Россельхознадзор выписал 21 протокол об административных нарушениях. Также ведомство направило 10 деклараций о соответствии продукции установленным требованиям. Без этого документа производители не могут выпускать молочную и мясную продукцию.
Руководитель испытательной лаборатории, заместитель директора ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова в ходе пресс-конференции рассказала о статистике выявления ДНК животных в мясных изделиях, которые не были заявлены на упаковке.
«Мы провели 39 исследований по выявлению ДНК птицы (курица, индейка, утка), из них 20 оказались положительными. ДНК семейства жвачных (крупный и мелкий рогатый скот) было выявлено в 4 из 14 случаев. ДНК свиньи — в 9 из 32 случаев, ДНК сои — в 5 из 81 случая (в том числе 3 случая при анализе творога)», — отметила Ирина Топоркова.
Председатель общественной организации Комитет общественного контроля Сергей Сиов рассказал, что этой осенью в Свердловской области выявили шесть видов халяльной продукции с содержанием ДНК свинины. Речь идет о колбасе, пельменях и котлетах, которые произвела компания из Челябинска.
«Проблема очень серьезная. Производители уже обманывают не только потребителей, но и целые религиозные группы. Можно провести аналогию с Кореей. Известно, что там люди употребляют собачатину. Однако если вдруг такая продукция попадет на прилавки наших магазинов, то будет страшно. Нужно учитывать индивидуальные особенности всех народов и религиозных групп», — полагает Сергей Сиов.
«Речь идет о нарушении технологии производства. Все потоки сырья должны быть отделены от остальных ингредиентов. Тем более когда речь идет о халяльной продукции», — добавляет И. Топоркова.
Председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов сказал, что недобросовестные производители мясной и молочной продукции имеют конкурентные преимущества перед остальными участниками рынка.
«Сегодня отпускная цена свинины из хозяйств составляет 160 руб. за кг, говядины — 230 руб. Возникает соблазн положить свинину вместо говядины. Мы видим острую проблему. Как честным участникам рынка конкурировать с компаниями, которые подделывают продукцию? Последние могут продавать товары по более низким ценам», — считает М. Копытов.
В итоге дешевые фальсификаты легко завоевывают потребителя, а качественная продукция оказывается покупателям не по карману. Ситуацию осложняет непрерывное снижение реальных доходов населения, которое подталкивает уральцев экономить на приобретении продовольственных товаров.
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