Средний Урал заполонила некачественная колбаса

В Екатеринбурге 26 ноября 2019 года состоялась пресс-конференция, посвященная качеству мясной и молочной продукции в Свердловской области. В ходе мероприятия спикеры проанализировали количество и характер основных нарушений при производстве и продаже ключевых продовольственных товаров.Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева сообщила, что с начала 2019 года ведомство проверило 861 партию мясных и молочных товаров.«По результатам исследования выяснилось, что 93 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества. Это составляет 22,5%. Если говорить о молочной продукции, то 88 из 270 взятых проб не соответствуют требованиям. Часто выявляется несоответствие жирно-кислотному составу. Это, как правило, сливочное масло. Также встречаются нарушения, связанные с содержанием растительных жиров, массовой долей жира и белка. В сфере мясной продукции 88 из 382 проб не соответствуют требованиям. Здесь чаще всего встречаются нарушения, связанные с изменением сырьевого состава. К примеру, в продукции из свинины и говядины нередко выявляют ДНК птицы», — заявила Е. Косарева.По ее словам, за неполный год свердловский Россельхознадзор выписал 21 протокол об административных нарушениях. Также ведомство направило 10 деклараций о соответствии продукции установленным требованиям. Без этого документа производители не могут выпускать молочную и мясную продукцию.Руководитель испытательной лаборатории, заместитель директора ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова в ходе пресс-конференции рассказала о статистике выявления ДНК животных в мясных изделиях, которые не были заявлены на упаковке.«Мы провели 39 исследований по выявлению ДНК птицы (курица, индейка, утка), из них 20 оказались положительными. ДНК семейства жвачных (крупный и мелкий рогатый скот) было выявлено в 4 из 14 случаев. ДНК свиньи — в 9 из 32 случаев, ДНК сои — в 5 из 81 случая (в том числе 3 случая при анализе творога)», — отметила Ирина Топоркова.Председатель общественной организации Комитет общественного контроля Сергей Сиов рассказал, что этой осенью в Свердловской области выявили шесть видов халяльной продукции с содержанием ДНК свинины. Речь идет о колбасе, пельменях и котлетах, которые произвела компания из Челябинска.«Проблема очень серьезная. Производители уже обманывают не только потребителей, но и целые религиозные группы. Можно провести аналогию с Кореей. Известно, что там люди употребляют собачатину. Однако если вдруг такая продукция попадет на прилавки наших магазинов, то будет страшно. Нужно учитывать индивидуальные особенности всех народов и религиозных групп», — полагает Сергей Сиов.«Речь идет о нарушении технологии производства. Все потоки сырья должны быть отделены от остальных ингредиентов. Тем более когда речь идет о халяльной продукции», — добавляет И. Топоркова.Председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов сказал, что недобросовестные производители мясной и молочной продукции имеют конкурентные преимущества перед остальными участниками рынка.«Сегодня отпускная цена свинины из хозяйств составляет 160 руб. за кг, говядины — 230 руб. Возникает соблазн положить свинину вместо говядины. Мы видим острую проблему. Как честным участникам рынка конкурировать с компаниями, которые подделывают продукцию? Последние могут продавать товары по более низким ценам», — считает М. Копытов.В итоге дешевые фальсификаты легко завоевывают потребителя, а качественная продукция оказывается покупателям не по карману. Ситуацию осложняет непрерывное снижение реальных доходов населения, которое подталкивает уральцев экономить на приобретении продовольственных товаров.