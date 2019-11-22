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Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по фактам участившихся аварий на городских теплосетях

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением районных прокуратур города проводит проверку в связи с многочисленными авариями на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения города, подведомственных АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате которых снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



«В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой», — говорится в сообщении.



Также будут проверены доводы публикации в СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов города.



«В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.



В пресс-службе АО «ЕТК» сообщили, что в ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону.



«Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке. Руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы», — говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:15</span><br /><strong>Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по фактам участившихся аварий на городских теплосетях</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением районных прокуратур города проводит проверку в связи с многочисленными авариями на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения города, подведомственных АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате которых снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091522-prokuratura-ekaterinburga-provodit-proverku-po-faktam-uchastivshihsya-avariy-na-gorodskih-teplosetyah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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