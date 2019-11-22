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Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по фактам участившихся аварий на городских теплосетях

22 ноябрь 2019 (11:15)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением районных прокуратур города проводит проверку в связи с многочисленными авариями на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения города, подведомственных АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате которых снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой», — говорится в сообщении.

Также будут проверены доводы публикации в СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов города.

«В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе АО «ЕТК» сообщили, что в ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону.

«Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке. Руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы», — говорится в сообщении.

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