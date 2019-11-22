Новости дня
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по фактам участившихся аварий на городских теплосетях
22 ноябрь 2019 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением районных прокуратур города проводит проверку в связи с многочисленными авариями на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения города, подведомственных АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате которых снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой», — говорится в сообщении.
Также будут проверены доводы публикации в СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов города.
«В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.
В пресс-службе АО «ЕТК» сообщили, что в ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону.
«Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке. Руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы», — говорится в сообщении.
«В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой», — говорится в сообщении.
Также будут проверены доводы публикации в СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов города.
«В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.
В пресс-службе АО «ЕТК» сообщили, что в ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону.
«Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке. Руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского
- Прокуратура начала проверку из-за участившихся аварий на коммунальных сетях в Екатеринбурге
- Энергетики обвинили управляющие компании Екатеринбурга в срыве испытаний тепловых сетей
- С 9 августа в Екатеринбурге начнутся опрессовки
- В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок тепловых сетей