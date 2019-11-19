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Полиция Свердловской области разыскивает директора компании «Агрос ТрейдЛогистик» по подозрению в хищении 115 млн рублей

19 ноябрь 2019 (16:15)

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Сотрудники полиции Сысерти разыскивают руководителя екатеринбургской компании «Агрос ТрейдЛогистик» Александра Смирнова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено, что в период с августа 2018 года по январь 2019 года Александр Смирнов заключил договор с местной коммерческой организацией, согласно которому он должен был поставить партию процессоров для автоматизации производственных линий. Передача денег за эту услугу состоялась в Арамили. Своих обязательств предприниматель в установленный срок не выполнил. Кроме этого, путем мошеннических действий потерпевшая сторона лишилась еще и своего дорогостоящего электрооборудования.

Общий причиненный ущерб составил порядка 115 млн руб. После того, как Смирновым заинтересовались оперативники, он скрылся и сейчас объявлен в федеральный розыск.

Следственным подразделением отдела полиции Сысертского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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