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Число махинаций с банковскими картами в России увеличилось в пять раз
13 ноябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 13.11.2019. Число мошенничеств с использованием банковских карт в России за 9 месяцев 2019 года выросло на 417,3%. Об этом говорится в официальной статистике МВД России.
«Всего зарегистрировано 10 тыс. 371 подобное преступление в отчетном периоде. Общий рост преступлений, связанных с использованием или применением пластиковых карт, составил 130,3%», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию МВД России.
Ранее телеканал RT сообщил, что в России фиксируют все больше случаев мошенничества с платежными картами. В частности, за 9 месяцев этого года на территории страны зарегистрировали 10,3 тыс. преступлений по уголовной статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
«Всего зарегистрировано 10 тыс. 371 подобное преступление в отчетном периоде. Общий рост преступлений, связанных с использованием или применением пластиковых карт, составил 130,3%», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию МВД России.
Ранее телеканал RT сообщил, что в России фиксируют все больше случаев мошенничества с платежными картами. В частности, за 9 месяцев этого года на территории страны зарегистрировали 10,3 тыс. преступлений по уголовной статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
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