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В думу Екатеринбурга внесен проект бюджета города на 2020-2022 годы

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в среду внес на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую думу проект бюджета муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Как говорится в сообщении на официальном сайте города, общий объем доходов муниципальной казны на 2020 год запланирован в размере 47 млрд 406 млн 355 тыс. руб., расходов — 49 млрд 282 млн 412 тыс. руб.



На 2021 год доходы соответственно предусмотрены в объеме 48 млрд 52 млн 765 тыс. руб. при расходах 48 млрд 998 млн 680 тыс. руб. При этом в 2022 году доходы запланированы на уровне 45 млрд 439 млн 412 тыс. руб., а расходы — 46 млрд 166 млн 386 тыс. руб.



Таким образом, планируемый дефицит городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2020 году составит 1 млрд 876 млн 57 тыс. руб. или 7,5% объема доходов бюджета города; в 2021 году — 945 млн 915 тыс. руб. или 3,7%; в 2022 году — 726 млн 974 тыс. руб. или 2,8%.



Верхний предел муниципального внутреннего долга установлен на уровне 1 млрд 29 млн 152 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2021 года), 1 млрд 660 млн 518 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2022 года) и 2 млрд 348 млн 2 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2023 года).



При этом объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году запланирован в размере 1 млн 415 тыс. руб., в 2021 году — 50 млн 267 тыс. руб., в 2022 году — 105 млн 20 тыс. руб.



Налоги и неналоговые доходы на 2020 год предусмотрены в объеме 24 млрд 990 млн 803 тыс. руб., в том числе по налогу на прибыль — 9 млрд 197 млн 151 тыс. руб., на совокупный доход — 4 млрд 344 млн 691 тыс. руб., на имущество — 4 млрд 399 млн 408 тыс. руб. Причем безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов запланированы в размере 22 млрд 415 млн 552 тыс. руб.



Ранее, в ходе рабочих встреч с депутатами Екатеринбургской гордумы, Александр Высокинский пояснил, что при планировании главного финансового документа администрация города сделала основной упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств. В частности, бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.



Кроме того, глава Екатеринбурга анонсировал капитальный ремонт, строительство и проектирование шести детско-юношеских спортивных школ и оздоровительных комплексов, двух объектов культуры и шести — здравоохранения. Также в рамках программы «Спорт в каждый дом» городские власти рассчитывают обновить 15 многофункциональных площадок, хоккейных кортов и зон для занятий воркаутом. Таким образом, проект бюджета уральской столицы сохранил социальную направленность.



«Бюджет должен обеспечивать наиболее приоритетные направления развития мегаполиса. Моя принципиальная позиция — не снижать текущее финансирование социальной сферы», — подчеркнул Александр Высокинский.



Также глава города отметил, что в случае поступлений дополнительных субсидий, субвенций из федерального или регионального уровней Екатеринбург готов реализовать ряд дополнительных проектов.

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