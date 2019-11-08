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Прокуратура Свердловской области сформировала план проверок органов местного самоуправления на 2020 год

8 ноябрь 2019 (16:45)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Прокуратура Свердловской области сформировала план проведения проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в надзорное ведомство поступило 153 предложения от 16 органов контроля о проведении плановых проверок деятельности органов местного самоуправления. Проекты планов обработаны с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».

По результатам проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратура отклонила 8 (5,2% от общего числа мероприятий) незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления. Причинами послужило планирование мероприятий до истечения 2 лет с момента проведения последней плановой проверки, а также планирование на срок, превышающий установленные законодательством пределы.

При этом всего на будущий год согласовано проведение 145 проверок органов местного самоуправления, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

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