ММК повышает производительность труда

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял 26 место в рейтинге российских промышленных предприятий по производительности труда, составленном деловым порталом «Управление производством». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».Производительность труда на предприятии в 2018 году составила 25,62 млн руб. на одного работника.«Это является одним из самых высоких показателей в отечественной металлургической отрасли и лучшим результатом среди крупнейших интегрированных металлургических комбинатов страны. В 2017 году производительность на одного работника составляла на ММК 21,75 млн руб.», — говорится в сообщении.Как отмечают представители ММК, неуклонный рост производительности труда на предприятии является следствием выверенной стратегии компании, направленной не на экстенсивный рост, а на развитие конкурентоспособности, рост общей эффективности и повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и востребованных рынком нишевых продуктов. Кроме того, повышению производительности труда в комбинате способствуют инвестиции в развитие персонала, а также внедрение современных высокоэффективных инструментов управления производством, связанных с цифровизацией бизнес-процессов и реализацией стратегической инициативы «Индустрия 4.0».Премия по производительности — ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5 тыс. промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников — более 5,5 млн человек. Исследование, проведенное при содействии компании «IPL Consulting» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», представляет собой уникальную бенчмаркинговую информацию по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом, дающую реальную и актуальную картину как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний.Ранее стало известно, что ММК занял 26 место в рейтинге крупнейших российских компаний РБК-500 по итогам 2018 года.За год комбинат с консолидированной выручкой в 2018 году 515 млрд руб. поднялся в списке рейтинга на один пункт.«Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Для компаний финансового сектора (банки, страхование, биржа, НПФ и другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности», — говорится в сообщении.В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России, вошедших в рейтинг РБК-500, составила 85,5 трлн руб. — 82,3% к размеру ВВП России в 2018 году.