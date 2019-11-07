Новости дня

Группа ЧТПЗ планирует увеличить производство нержавеющих труб для парогенераторов атомных электростанций

7 ноябрь 2019 (13:36)

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Группа ЧТПЗ реализует масштабный инвестиционный проект по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций, сообщает пресс-служба компании.

Разработки предусматривают ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит более 780 млн руб.

В рамках инвестиционного проекта в производственном комплексе «Холоднодеформированные трубы» будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году.

«Группа ЧТПЗ развивает производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, к которой относятся трубы для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов», — комментирует директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: