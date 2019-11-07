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Группа ЧТПЗ планирует увеличить производство нержавеющих труб для парогенераторов атомных электростанций

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Группа ЧТПЗ реализует масштабный инвестиционный проект по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций, сообщает пресс-служба компании.



Разработки предусматривают ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит более 780 млн руб.



В рамках инвестиционного проекта в производственном комплексе «Холоднодеформированные трубы» будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году.



«Группа ЧТПЗ развивает производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, к которой относятся трубы для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов», — комментирует директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.



Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).

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