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Группа ЧТПЗ планирует увеличить производство нержавеющих труб для парогенераторов атомных электростанций
7 ноябрь 2019 (13:36)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Группа ЧТПЗ реализует масштабный инвестиционный проект по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций, сообщает пресс-служба компании.
Разработки предусматривают ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит более 780 млн руб.
В рамках инвестиционного проекта в производственном комплексе «Холоднодеформированные трубы» будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году.
«Группа ЧТПЗ развивает производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, к которой относятся трубы для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов», — комментирует директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.
Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).
Разработки предусматривают ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит более 780 млн руб.
В рамках инвестиционного проекта в производственном комплексе «Холоднодеформированные трубы» будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году.
«Группа ЧТПЗ развивает производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, к которой относятся трубы для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов», — комментирует директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.
Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).
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