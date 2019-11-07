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Счетная палата отмечает замедление потребительского спроса в РФ

УрБК, Москва, 07.11.2019. Расходы федерального бюджета в 2019 году могут быть исполнены не в полном объеме. Такие выводы содержатся в оперативном докладе коллегии Счетной палаты РФ.



Показательно, что пять главных распорядителей бюджетных средств — Минкомсвязь, Ростуризм, ФАДН, Росавиация, ГК «Роскосмос» исполнили расходы на низком уровне — менее 40%.



Федеральный бюджет исполнен с профицитом в объеме 2,99 трлн руб. при утвержденном профиците 1,88 трлн руб. Объем привлечения по государственным внутренним заимствованиям увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,66 трлн руб.



Общий объем доходов федерального бюджета увеличился на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составил 15,03 трлн руб. (74,5% от прогноза). Наибольшее превышение доходов отмечается по НДС, НДПИ, налогу на прибыль организаций и доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, снижение — по вывозным таможенным пошлинам.



Инфляция в сентябре достигла целевого значения и составила 4% в годовом выражении (к сентябрю 2018 года). В отчете говорится, что на показатель повлияло сезонное снижение цен на продовольственные товары и услуги. Оно длилось четыре месяца подряд и привело к дефляции в августе–сентябре (снижение цен составило 0,4%).



В докладе говорится, что курс рубля в этом году преимущественно укрепляется, а его ослабление происходило только в мае и августе. При этом в среднем за девять месяцев курс доллара США был на 3,79 руб. слабее, чем в аналогичном периоде 2018 года, и составил 65,07 руб. за долл. США.



В сентябре по сравнению с августом цена на нефть марки «Юралс» выросла на 3,2%, баррель стоил 61,1 долл. США. Данное подорожание несет временный характер и связано с сокращением предложения на рынке нефти, в том числе после террористической атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. За девять месяцев текущего года средняя стоимость одного барреля нефти марки «Юралс» составила 64,3 долл. США, что на 8,9% ниже показателя января-сентября 2018 года.



При этом потребительский спрос продолжает замедляться: прирост оборота розничной торговли составил 1,4%, платные услуги населению снизились на 0,7%. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 0,2% благодаря резкому росту в III квартале (на 3% по сравнению с III кварталом 2018 года).



Уровень исполнения расходов оказался достаточно низким — всего 62,9% показателя сводной росписи. Наиболее низкий уровень, как и годом ранее, отмечается по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Общегосударственные вопросы», «Культура, кинематография», «Национальная экономика», «Физическая культура и спорт». Исходя из сложившейся ситуации, Счетная палата видит риски неисполнения расходов в полном объеме.



Еще ниже — всего 52,1% — оказался уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана. Причем по трем нацпроектам и комплексному плану показатель оказался даже ниже 40%. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% от показателя сводной росписи. По шести из 72 федеральных проектов расходы не осуществлялись. При этом пять главных распорядителей бюджетных средств (Минкомсвязь, Ростуризм, ФАДН, Росавиация, ГК «Роскосмос») исполнили расходы на низком уровне — менее 40%, сделала вывод Счетная палата.

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