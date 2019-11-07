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В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» признали удачным опыт возрождения системы наставничества

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. В Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» признали удачным опыт возрождения системы наставничества, сообщает пресс-служба компании.



Напомним, что 18 сентября корпоративные значки наставников получили около десяти сотрудников предприятия. Они взяли на себя обязательство помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и стать профессионалами в своем деле.



В конце октября в кабинете заместителя директора отделения Арсения Корякина уже собралась специальная комиссия, которая подвела предварительные итоги внедрения системы наставничества.



«Первый после долгого перерыва опыт в целом оказался успешным. И мы намерены его развивать, в том числе обучая наставников некоторым педагогическим приемам. Важно, чтобы новые работники быстрее осваивали профессиональные навыки, вливались в коллектив и оставались в нем надолго», — считает начальник отдела управления персоналом ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.

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