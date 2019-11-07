Новости дня
В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» признали удачным опыт возрождения системы наставничества
7 ноябрь 2019 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. В Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» признали удачным опыт возрождения системы наставничества, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что 18 сентября корпоративные значки наставников получили около десяти сотрудников предприятия. Они взяли на себя обязательство помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и стать профессионалами в своем деле.
В конце октября в кабинете заместителя директора отделения Арсения Корякина уже собралась специальная комиссия, которая подвела предварительные итоги внедрения системы наставничества.
«Первый после долгого перерыва опыт в целом оказался успешным. И мы намерены его развивать, в том числе обучая наставников некоторым педагогическим приемам. Важно, чтобы новые работники быстрее осваивали профессиональные навыки, вливались в коллектив и оставались в нем надолго», — считает начальник отдела управления персоналом ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.
Напомним, что 18 сентября корпоративные значки наставников получили около десяти сотрудников предприятия. Они взяли на себя обязательство помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и стать профессионалами в своем деле.
В конце октября в кабинете заместителя директора отделения Арсения Корякина уже собралась специальная комиссия, которая подвела предварительные итоги внедрения системы наставничества.
«Первый после долгого перерыва опыт в целом оказался успешным. И мы намерены его развивать, в том числе обучая наставников некоторым педагогическим приемам. Важно, чтобы новые работники быстрее осваивали профессиональные навыки, вливались в коллектив и оставались в нем надолго», — считает начальник отдела управления персоналом ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Губернатор Свердловской области наградил почетной грамотой сотрудника Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»
- «ФОРЭС» развивает институт наставничества
- В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» развивают систему наставничества
- Компания «ФОРЭС» выделила более 6 млн рублей на модернизацию социальной инфраструктуры в Асбестовском отделении
- Компания «ФОРЭС» поддержала конкурс педагогов в Асбестовском политехникуме