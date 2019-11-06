Новости дня

Объем новых договоров ведущих лизинговых компаний РФ с начала года сократился на 7%

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Рейтинговое агентство RAEX подготовило рэнкинг ведущих лизинговых компаний России по итогам трех кварталов 2019 года.



Согласно предварительным данным, объем новых лизинговых договоров участников рэнкинга за 9 месяцев этого года уменьшился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,4 трлн руб. По мнению аналитиков, рынок лизинговых услуг переходит в стадию замедления.



Как говорится в сообщении агентства RAEX, совокупный объем лизингового портфеля компаний-участниц рэнкинга вырос на 19% и по состоянию на 1 октября 2019 года составил не менее 3,98 трлн руб., а количество новых договоров увеличилось на 6% — до 150,3 тыс. штук.



При этом суммарный объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019 года составил почти 970 млрд руб., ознаменовавшись нулевым ростом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тогда как по данным за 9 месяцев 2018 года темпы роста составляли 45%.



Как отмечают эксперты «РАЭКС-Аналитика», текущие показатели участников рэнкинга подтверждают переход рынка лизинговых услуг в стадию замедления.



«Ее проявления были выявлены уже по результатам деятельности лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года: тогда темпы роста были на уровне 8% против 26% роста за 2018 год в целом», — уточняют аналитики рейтингового агентства RAEX.



Так, по итогам трех кварталов этого года объем нового бизнеса компании «ВТБ Лизинг» сократился до 93 млрд 782 млн руб. против 112 млрд 628 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года, компании «Альфа Лизинг» — до 40 млрд 168 млн руб. против 44 млрд 485 млн руб., а компании «Газпромбанк Лизинг» — до 43 млрд 862 млн руб. против 45 млрд 381 млн руб. На этом фоне данные показатели компании «Сбербанк Лизинг», напротив, возросли до 166 млрд 034 млн руб. против 162 млрд 975 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:39</span><br /><strong>Объем новых договоров ведущих лизинговых компаний РФ с начала года сократился на 7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Рейтинговое агентство RAEX подготовило рэнкинг ведущих лизинговых компаний России по итогам трех кварталов 2019 года. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091132-obem-novyh-dogovorov-veduschih-lizingovyh-kompaniy-rf-s-nachala-goda-sokratilsya-na-7.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: