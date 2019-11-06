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Екатеринбург вошел в топ-10 рейтинга российских городов по качеству и безопасности дорог

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Екатеринбург вошел в топ-10 по качеству и безопасности дорог. Общероссийский рейтинг общего состояния улично-дорожной сети городов России опубликовала «Дорожная инспекция ОНФ».



Активисты с начала 2019 года проверяли качество гарантийных дорог, отремонтированных, в том числе, в рамках приоритетного проекта, а затем нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Было исследовано общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах. Также в 33 городах проанализировали доступность городской среды.



В Екатеринбурге инспекция ОНФ совместно с администрацией Екатеринбурга и сотрудниками УГИБДД работала 13 сентября. Проверялось состояние улиц Ленина, 8 Марта, Хомякова, Радищева, которые ремонтировались в рамках проекта. Их состоянию поставили высокие оценки. По результатам исследований состояния дорог Екатеринбург занял в общероссийском рейтинге седьмое место, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



Среди прочего оценивалось наличие разметки, ее качество, обустройство пешеходных переходов, перекрестков, освещение. По уровню безопасности дорог Екатеринбург занял шестое место. Также специалисты оценивали доступность городской среды. По этому показателю Екатеринбург занял пятое место.



В рейтингах ОНФ 2017 года Екатеринбург располагался в середине списка. В 2019 году в Екатеринбурге было отремонтировано около 5% дорог с твердым покрытием. Это 16 участков протяженностью 20,4 километра. Также отремонтировано 42 участка региональных дорог протяженностью более 80 километров.



В 2020 году в Свердловской области в рамках нацпроекта планируется отремонтировать почти 137 километров дорог, включая улицы Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

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