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ФАС не исключает массовое банкротство сахарных заводов в РФ

УрБК, Москва, 06.11.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает массовое банкротство сахарных заводов в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы экспертного совета при комитете Совета Федерации по АПК к заседанию по развитию рынка сахара в России.



«ФАС озабочена складывающейся на рынке сахара ситуацией в связи с беспрецедентным падением цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов на внутреннем рынке. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, в среднесрочной перспективе это может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов и прежде всего тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги», — говорится в материалах.



Многие из таких заводов являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими налоговые поступления в региональный бюджет. Согласно прогнозам ФАС, банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на этом рынке и возникновению доминирующих компаний.



«В условиях ограниченности и неэластичности спроса на внутреннем рынке поставки сахара на экспорт могут стать решением проблемы поддержания на рынке оптимальных цен, обеспечивающих уровень собственного производства сахара, позволяющих полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и не допустить ухудшения состояния конкуренции», — считают в антимонопольном ведомстве.



По данным ФАС, всего в России действуют 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах страны. Большинство из них расположены в свеклосеющих регионах европейской части России. В ведомстве отмечают, что производство и переработка сахарной свеклы носят сезонный характер, следовательно, для рынка сахара характерно сезонное колебание цен.

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