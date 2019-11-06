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У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали самосвал Ford за долги в 200 тыс. рублей
6 ноябрь 2019 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали самосвал за долги в 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Екатеринбуржец задолжал свыше 220 тыс. руб. налогов по четырем исполнительным производствам. С оплатой не торопился, имел во владении грузовой автомобиль самосвал марки Ford, за который и причиталось оплатить налог. Грузовик располагался на стоянке большегрузов в городе, однако установить его местонахождение судебным приставам не удавалось», — комментируют в ведомстве.
Тогда сотрудники службы пошли на хитрость, позвонив должнику под видом гражданина, желавшего устроиться на работу водителем самосвала. Встреча была назначена на стоянке, чтобы сразу осмотреть транспортное средство, на котором предполагается работать новому водителю.
Таким образом, место нахождение грузовика было установлено. Транспортное средство арестовано, оставлено должнику на хранение без права собственности.
«Екатеринбуржец задолжал свыше 220 тыс. руб. налогов по четырем исполнительным производствам. С оплатой не торопился, имел во владении грузовой автомобиль самосвал марки Ford, за который и причиталось оплатить налог. Грузовик располагался на стоянке большегрузов в городе, однако установить его местонахождение судебным приставам не удавалось», — комментируют в ведомстве.
Тогда сотрудники службы пошли на хитрость, позвонив должнику под видом гражданина, желавшего устроиться на работу водителем самосвала. Встреча была назначена на стоянке, чтобы сразу осмотреть транспортное средство, на котором предполагается работать новому водителю.
Таким образом, место нахождение грузовика было установлено. Транспортное средство арестовано, оставлено должнику на хранение без права собственности.
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