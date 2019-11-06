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Завод «Русский хром 1915» обжалует решение суда о штрафе из-за отходов

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. АО «Русский хром 1915» (Первоуральск, входит в MidUral Group) планирует обжаловать решение Свердловского областного суда в кассационной инстанции. Об этом сообщает пресс-служба MidUral Group.



Ранее стало известно, что облсуд оставил без изменения решение Росприроднадзора о наложении административного штрафа на АО «Русский хром 1915» в размере 200 тыс. руб.



«При проведении плановой выездной проверки специалистами Росприроднадзора в июле текущего года было установлено, что АО «Русский хром 1915» размещает отходы на эксплуатируемых площадках. При этом лицензия предприятия на этот вид деятельности закончилась еще 1 января 2019 года. На основании проверки должностным лицом Росприроднадзора был составлен протокол об административном правонарушении. АО «Русский хром 1915» привлечено к административной ответственности за размещение отходов III-IV класса опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Судьей Первоуральского городского суда постановление должностного лица оставлено без изменений», — сообщили в облсуде.



В компании «Русский хром 1915» не согласились с решением городского и областного суда.



«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования составила протокол об административном правонарушении в отношении объекта временного накопления отходов и, по нашему мнению, не учла, что деятельность по накоплению отходов на срок не более одиннадцати месяцев не подлежит лицензированию. До 1 января 2019 года на АО «Русский хром 1915» действовала бессрочная лицензия на обращение с отходами. Но из-за изменений в законодательстве потребовалось оформление новой лицензии. Аналогичным переоформлением заняты многие промышленные предприятия», — рассказали представители MidUral Group.

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