Главе Минстроя понравился «Академический»

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев посетил жилой район «Академический» в Екатеринбурге. На его примере ГК «КОРТРОС» показала члену правительства РФ технологию «умного города». Эта тема стала одной из ключевых в рамках проходившего в Екатеринбурге международного форума «100+ Forum Russia», и Владимир Якушев посвятил «умному городу» отдельные тезисы. Посмотрев район и площадку будущего Преображенского парка, глава Минстроя РФ рекомендовал опыт застройки Академического всем российским регионам в качестве примера комплексного освоения территорий.Владимир Якушев несколько дней находился в Екатеринбурге в связи с форумом «100+ Forum Russia». Накануне в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева, президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого и генерального директора застройщика «РСГ-Академическое» Виктора Кривошеина глава Минстроя посетил жилой район «Академический». Этот проект девелопер в рамках стратегии комплексного освоения территорий реализует больше десяти лет. За это время в Академическом было построено более 2 млн кв. м. жилья. Заявленный в перспективе специализированным застройщиком «РСГ-Академическое» объем жилья составит более 9 млн кв. м.Сейчас в районе проживают порядка 80 тыс. человек, а в конце реализации проекта их число достигнет 325 тыс.Вениамин Голубицкий продемонстрировал гостям живописную инфраструктуру района, откуда были видны жилые дома, магазины, дороги, детские сады.«Здесь богатая почва для фантазии», — отметил Евгений Куйвашев насчет дизайна домов и инфраструктуры.Здесь — на улице, и далее — на виртуальных моделях и макетах планировки в помещении Вениамин Голубицкий и гендиректор компании «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказали о концепции и деталях «Академического».В проект «Академического» вложено 60 млрд руб., сейчас на гигантской площади строится 26-й квартал района, а к 2025 году это будет первый умный район, рассказал Виктор Кривошеин. По его словам, «Академический» — самый крупный реализуемый в России проект комплексного освоения территории. Кроме домов здесь возводятся школы, построены и работают 12 детсадов, обустроены зеленые зоны, формируется транспортная инфраструктура. Также в «Академическом» недавно открыта подстанция скорой медицинской помощи. Все необходимые социальные объекты находятся в шаговой доступности.Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий сделал упор на круглосуточном мониторинге безопасности и его техническом и программном обеспечении. В районе порядка 4 тыс. камер видеонаблюдения, которые помогают следить за безопасностью жителей и их имущества, что лично и продемонстрировал глава группы компаний. Это один из примеров уже внедренной практики «умного города».Глава КОРТРОС обратил внимание на новые урбанистические решения, которые используются для застройки «Академического». По его словам, эти стандарты впервые применены в России в таком масштабе и отвечают всем экологическим международным требованиям.По словам Вениамина Голубицкого, среди использованных современных решений выделяются системы энергосбережения, рекуперации, горизонтальной тепловой разводки в домах. Президент ГК «КОРТРОС» подчеркнул, что освоение таких огромных пространств, как в «Академическом», невозможно без практики частно-государственного партнерства.«Мы побывали в районе «Академический» и убедились, что можно одновременно строить жилье и инфраструктуру. Все блага цивилизации — детский сад, школа, возможность заниматься спортом и в то же время поставить автомобиль, чтобы он не мешал окружающим. Тот опыт, который мы сегодня в Екатеринбурге видим, такая совместная работа субъекта Российской Федерации, инвестора, застройщика по комплексному освоению больших участков земли заслуживает распространения в других субъектах и городах», — сказал Владимир Якушев.