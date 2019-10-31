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В банном комплексе Магнитогорска у жителя Екатеринбурга похитили золотую цепь стоимостью 250 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2019. Магнитогорские полицейские раскрыли кражу золотого изделия стоимостью 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



В дежурную часть Орджоникидзевского отдела полиции по городу Магнитогорску обратился 45-летний житель города Екатеринбурга. После посещения одного из банных комплексов Магнитогорска у него пропала золотая цепь с крестиком.



«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее не судимая жительница Башкортостана 1966 года рождения, которая работает уборщицей в данном банном комплексе. Она похитила золотые изделия, чтобы в дальнейшем их реализовать, а полученные денежные средства потратить на собственные нужды», — комментируют в ведомстве.



Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.



Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

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