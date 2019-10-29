Новости дня
Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений в РФ
29 октябрь 2019 (17:21)
УрБК, Москва, 29.10.2019. Министерство финансов вместе с Банком России презентовало новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на законопроект, который был представлен первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым.
Отмечается, что гарантированный пенсионный план в будущем предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателей в том случае, если они софинансируют взносы граждан, а также социальный вычет гражданам, если они платят свыше 6% от месячной зарплаты.
Гарантированный пенсионный план будет абсолютно добровольной системой. Договор будет считаться заключенным с момента первого такого платежа. Размер взноса гражданин будет определять самостоятельно без ограничений, но освобождаться от налога на доходы физических лиц будет только 6% от зарплаты.
Менять размер взноса россиянин сможет столько раз, сколько захочет. Помимо этого, предусмотрена возможность приостановки уплаты пенсионных взносов на срок не более пяти лет неограниченное количество раз.
Новая система будет предусматривать для россиянина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП: в это время он сможет вернуть перечисленные в систему деньги.
Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.
Отмечается, что гарантированный пенсионный план в будущем предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателей в том случае, если они софинансируют взносы граждан, а также социальный вычет гражданам, если они платят свыше 6% от месячной зарплаты.
Гарантированный пенсионный план будет абсолютно добровольной системой. Договор будет считаться заключенным с момента первого такого платежа. Размер взноса гражданин будет определять самостоятельно без ограничений, но освобождаться от налога на доходы физических лиц будет только 6% от зарплаты.
Менять размер взноса россиянин сможет столько раз, сколько захочет. Помимо этого, предусмотрена возможность приостановки уплаты пенсионных взносов на срок не более пяти лет неограниченное количество раз.
Новая система будет предусматривать для россиянина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП: в это время он сможет вернуть перечисленные в систему деньги.
Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений
- МЭР обсуждает понижение ставки НДФЛ россиянам, которые копят себе на пенсию
- Минфин России предложил правительству вернуть в НПФ пенсионные накопления за 2013 год
- НПФ и УК смогут воспользоваться пенсионными накоплениями не раньше 2015 года
- За два месяца в ПФР обратилось 20 тысяч жителей Свердловской области за выплатой пенсионных накоплений