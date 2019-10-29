Новости дня

Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений в РФ

УрБК, Москва, 29.10.2019. Министерство финансов вместе с Банком России презентовало новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на законопроект, который был представлен первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым.



Отмечается, что гарантированный пенсионный план в будущем предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.



Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателей в том случае, если они софинансируют взносы граждан, а также социальный вычет гражданам, если они платят свыше 6% от месячной зарплаты.



Гарантированный пенсионный план будет абсолютно добровольной системой. Договор будет считаться заключенным с момента первого такого платежа. Размер взноса гражданин будет определять самостоятельно без ограничений, но освобождаться от налога на доходы физических лиц будет только 6% от зарплаты.



Менять размер взноса россиянин сможет столько раз, сколько захочет. Помимо этого, предусмотрена возможность приостановки уплаты пенсионных взносов на срок не более пяти лет неограниченное количество раз.



Новая система будет предусматривать для россиянина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП: в это время он сможет вернуть перечисленные в систему деньги.



Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:21</span><br /><strong>Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений в РФ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.10.2019. Министерство финансов вместе с Банком России презентовало новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на законопроект, который был представлен первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090967-minfin-i-cb-predstavili-novuyu-sistemu-dobrovolnyh-pensionnyh-nakopleniy-v-rf.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: