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УБРиР ускорил процесс оформления интернет-заявок на кредитные карты
29 октябрь 2019 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новую услугу, которая позволяет оформить интернет-заявку на кредитную карту всего за несколько минут, существенно сэкономив время пользователей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Для этого все новые и действующие клиенты могут авторизоваться на сайте УБРиР через портал госуслуг. После этого вся необходимая информация о клиенте: его ФИО, паспортные данные и адрес регистрации — автоматически подгружается в заявку. Клиенту остается только подтвердить правильность данных и отправить заявку в банк. После одобрения заявки с клиентом свяжется специалист call-центра, чтобы назначить дату, время и место доставки кредитной карты», — говорится в сообщении.
Помимо того, что клиент существенно экономит свое время, заполняя заявку, система производит мгновенную идентификацию потенциального заемщика, а это позволяет быстрее провести оценку пользователя и рассчитать его скорринговый балл. В итоге это ускоряет процесс получения кредитной карты.
По словам директора по развитию электронного бизнеса УБРиР Дениса Тура, для банка важно совершенствовать дистанционные каналы обслуживания, поскольку на текущий момент более 50% розничных операций производятся именно в онлайне.
«Сейчас подобный сервис есть лишь у нескольких банков. Приятно осознавать, что мы находимся в числе банков-новаторов, которые упрощают жизнь и экономят время своих клиентов, давая возможность заниматься любимыми делами и проводить время со своей семьей», — подчеркнул Денис Тур.
Сейчас оставить онлайн-заявку на кредитную карту можно по ссылке. В перспективе подобный сервис появится и для оформления потребительского кредита.
Напомним, сейчас в продуктовой линейке УБРиР представлены три кредитные карты с льготным периодом в 60, 120 или 240 дней. Грейс-период по этим кредитным картам распространяется на все операции по оплате товаров и услуг. При этом приятным бонусом для владельцев карт будет начисление кэшбэка до 10% в специальных категориях, по всем остальным транзакциям — безлимитный кэшбэк 1%. Еще одна востребованная опция по кредитке — возможность снятия наличных в банкомате, однако на эти операции льготный период не распространяется. С подробными условиями по всем тарифам из линейки кредитных карт «60/120/240 дней без процентов» можно ознакомиться на сайте банка.
«Для этого все новые и действующие клиенты могут авторизоваться на сайте УБРиР через портал госуслуг. После этого вся необходимая информация о клиенте: его ФИО, паспортные данные и адрес регистрации — автоматически подгружается в заявку. Клиенту остается только подтвердить правильность данных и отправить заявку в банк. После одобрения заявки с клиентом свяжется специалист call-центра, чтобы назначить дату, время и место доставки кредитной карты», — говорится в сообщении.
Помимо того, что клиент существенно экономит свое время, заполняя заявку, система производит мгновенную идентификацию потенциального заемщика, а это позволяет быстрее провести оценку пользователя и рассчитать его скорринговый балл. В итоге это ускоряет процесс получения кредитной карты.
По словам директора по развитию электронного бизнеса УБРиР Дениса Тура, для банка важно совершенствовать дистанционные каналы обслуживания, поскольку на текущий момент более 50% розничных операций производятся именно в онлайне.
«Сейчас подобный сервис есть лишь у нескольких банков. Приятно осознавать, что мы находимся в числе банков-новаторов, которые упрощают жизнь и экономят время своих клиентов, давая возможность заниматься любимыми делами и проводить время со своей семьей», — подчеркнул Денис Тур.
Сейчас оставить онлайн-заявку на кредитную карту можно по ссылке. В перспективе подобный сервис появится и для оформления потребительского кредита.
Напомним, сейчас в продуктовой линейке УБРиР представлены три кредитные карты с льготным периодом в 60, 120 или 240 дней. Грейс-период по этим кредитным картам распространяется на все операции по оплате товаров и услуг. При этом приятным бонусом для владельцев карт будет начисление кэшбэка до 10% в специальных категориях, по всем остальным транзакциям — безлимитный кэшбэк 1%. Еще одна востребованная опция по кредитке — возможность снятия наличных в банкомате, однако на эти операции льготный период не распространяется. С подробными условиями по всем тарифам из линейки кредитных карт «60/120/240 дней без процентов» можно ознакомиться на сайте банка.
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