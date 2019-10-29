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Консолидированный бюджет Свердловской области недополучит 2 млрд рублей из-за изменений налогового законодательства

29 октябрь 2019 (12:37)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Консолидированный бюджет Свердловской области в будущем году недополучит 2 млрд рублей из-за нововведений в налоговом законодательстве. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания.

«Необходимо отметить изменения налогового законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. Речь идет об освобождения организаций от уплаты налога на движимое имущество, об изменении порядка зачисления штрафов и распределения акцизов между уровнями бюджетной системы и других нововведениях. В целом из-за этих изменений консолидированный бюджет региона недополучит около 2 млрд руб.», — считает Е. Куйвашев.

По его словам, в 2020 году доходы бюджета Свердловской области составят более 234 млрд руб. Это более чем на 8 млрд руб. выше прогнозируемых доходов в текущем году.

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