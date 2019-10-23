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Отменено постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

23 октябрь 2019 (09:06)

УрБК, Москва, 23.10.2019. Постановление о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признано необоснованным и отменено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-главы Южного Урала Рустама Курмаева.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное», — сказал Рустам Курмаев.

19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

В мае 2019 года стало известно, что ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

11 октября стало известно о возбуждении в отношении экс-главы региона уголовного дела.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы предшественника Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении.

По информации Трунова, в отношении Дубровского было возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ».

Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд руб. Он также уточнил, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД.

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