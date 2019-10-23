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Отменено постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского





«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное», — сказал Рустам Курмаев.



19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.



В мае 2019 года стало известно, что ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.



11 октября стало известно о возбуждении в отношении экс-главы региона уголовного дела.



Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы предшественника Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении.



По информации Трунова, в отношении Дубровского было возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ».



Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд руб. Он также уточнил, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД. УрБК, Москва, 23.10.2019. Постановление о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признано необоснованным и отменено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-главы Южного Урала Рустама Курмаева.«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное», — сказал Рустам Курмаев.19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.В мае 2019 года стало известно, что ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.11 октября стало известно о возбуждении в отношении экс-главы региона уголовного дела.Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы предшественника Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении.По информации Трунова, в отношении Дубровского было возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ».Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд руб. Он также уточнил, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:06</span><br /><strong>Отменено постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.10.2019. Постановление о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признано необоснованным и отменено. Об этом </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090796-otmeneno-postanovlenie-ob-ugolovnom-dele-protiv-eks-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-borisa-dubrovskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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