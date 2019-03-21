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Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
Фото с сайта Кремля

О назначении стало известно в ходе личной встречи Д. Паслера с главой государства.

«Денис Владимирович, предложение, которое я хочу Вам сделать, Вам уже известно, в администрации [Президента] с Вами уже разговаривали: хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — рассказал в ходе встречи Владимир Путин.

Отметим, что Денис Паслер с 2019 года занимал должность губернатора Оренбургской области. Ранее он четыре года (с 2012 по 2016 годы) возглавлял правительство Свердловской области.

В тексте указа также говорится, что предыдущий губернатор региона Евгений Куйвашев ушел со своего поста по собственному желанию. Досрочные выборы главы Среднего Урала состоятся в единый день голосования — 14 сентября 2025 года.
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