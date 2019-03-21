Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области

УрБК, Москва, 21.03.2019. Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности ...17.04.2017 Президент РФ назначил Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области
УрБК, Москва, 17.04.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора ...15.04.2014 Путин назначил Сергея Меняйло и.о.губернатора Севастополя
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности губернатора ...02.04.2014 Путин одобрил отставку губернатора Волгоградской области Сергея Боженова
Президент России Владимир Путин уволил Сергея Боженова с поста губернатора Волгоградской области, сообщает «Газета.Ru». ...25.03.2013 Врио губернатора Владимирской области назначена Светлана Орлова
Светлана Орлова назначена временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области, президент Владимир Путин ...