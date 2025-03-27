В Екатеринбурге назначена дата инаугурации Дениса Паслера

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге 16 сентября состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики региона.



Уточняется, что церемония состоится в 15.00 в киноконцертном комплексе «Космос» (ул. Дзержинского, 2).



Сегодня избирательная комиссия Свердловской области официально утвердила результаты досрочных выборов губернатора региона. Д. Паслер получил 61,30% голосов избирателей.



Постановление с результатами выборов будет направлено в Центризбирком, областное Заксобрание и кандидатам, участвовавшим в выборах.



Напомним, Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 23 марта 2025 года. https://urbc.ru/1068135509-denis-pasler-stal-vremenno-ispolnyayuschim-obyazannosti-gubernatora-sverdlovskoy-oblasti.html



Ранее Д. Паслер с 2019 года занимал должность губернатора Оренбургской области.