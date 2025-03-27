Денис Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области

В Екатеринбурге в здании ККТ «Космос» прошла церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Председатель региональной избирательной комиссии Елена Клименко объявила выборы главы области состоявшимися и вручила новоизбранному губернатору удостоверение.



Новый глава региона принес присягу, пообещав верно служить народу и исполнять возложенные на него обязанности, защищать права и свободы человека и гражданина. После этого Денису Паслеру вручили символическую инаугурационную цепь.



Напомним, Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 23 марта 2025 года. На прошедших в минувшие выходные выборах главы региона Д. Паслер получил 61,30% голосов избирателей.



Ранее Д. Паслер с 2019 года занимал должность губернатора Оренбургской области.