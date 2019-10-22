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Гордума Екатеринбурга признала состоявшимся общегородской опрос по строительству собора святой Екатерины

Сегодня, 22 октября 2019 года, Екатеринбургская городская дума признала состоявшимся общегородской опрос о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании было утверждено большинством депутатов.



По информации представителей горизбиркома, прошедший 13 октября опрос по выбору площадки для строительства собора, признан состоявшимся. В нем приняли участие 97 тыс. 143 жителя.



Как было заявлено на заседании, за площадку на Горького,17 проголосовали 57,66% пришедших на участки, за территорию за Макаровским мостом — 39,49%. Недействительными признано 2,85% опросных листов.



В результате депутаты утвердили решение, которое будет направлено в администрацию Екатеринбурга. При этом председатель гордумы Игорь Володин поблагодарил главу аппарата горадминистрации Илью Захарова и председателя горизбиркома Вадима Антошина за то, что первый в истории общегородской опрос был организован на «достойном уровне».

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