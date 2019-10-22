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В Невьянске компания «Техномаш» оштрафована на 200 тыс. рублей за незаконное использование земельного участка
22 октябрь 2019 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Невьянске компания «Техномаш» оштрафована на 200 тыс. руб. за незаконное использование земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство с привлечением специалистов Росреестра провело осмотр земельных участков, занятых предприятием. Установлено, что «Техномаш» самовольно занял земельные участки, принадлежащие администрации Невьянского городского округа, площадью 8 тыс. 784 кв. м. Предприятие разместило на участках склад для хранения газобаллонного оборудования и здание проходной предприятия. Фактически юридическое лицо в течение длительного периода времени без необходимых на то разрешительных документов незаконно использовало земельные участки.
По фактам выявленных нарушений Земельного кодекса РФ городская прокуратура в отношении юридического лица возбудила административное дело по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Самовольное занятие части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на земельный участок».
По постановлению прокуратуры предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 200 тыс. руб. Кроме того, в адрес генерального директора ООО «Техномаш» внесено представление с требованием об устранении нарушений земельного законодательства, по результатам рассмотрения которого три ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Надзорное ведомство с привлечением специалистов Росреестра провело осмотр земельных участков, занятых предприятием. Установлено, что «Техномаш» самовольно занял земельные участки, принадлежащие администрации Невьянского городского округа, площадью 8 тыс. 784 кв. м. Предприятие разместило на участках склад для хранения газобаллонного оборудования и здание проходной предприятия. Фактически юридическое лицо в течение длительного периода времени без необходимых на то разрешительных документов незаконно использовало земельные участки.
По фактам выявленных нарушений Земельного кодекса РФ городская прокуратура в отношении юридического лица возбудила административное дело по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Самовольное занятие части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на земельный участок».
По постановлению прокуратуры предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 200 тыс. руб. Кроме того, в адрес генерального директора ООО «Техномаш» внесено представление с требованием об устранении нарушений земельного законодательства, по результатам рассмотрения которого три ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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